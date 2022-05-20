台中中央公園大型PCR給藥得來速 今啟用

台中市於中央公園設置大型「PCR給藥得來速」，可以採檢、看診和領藥一條龍作業完成。（記者廖耀東攝）

2022/05/20 05:30

採檢、看診、領抗病毒藥物 一條龍服務 單日可採檢1500人

〔記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕台中市昨日新增本土確診共七千四百四十四人，隨著確診人數大量增加，市府將開設「大型PCR給藥得來速」，中央公園今日（二十日）上線，採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍服務，單日可採檢上千人，第二處位於梧棲童綜合停車場已開設，避免民眾大量湧入醫院，持續維繫醫療量能。

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梧棲童綜合 昨開設大型採檢站

大型PCR給藥得來速第一處在中央公園（凱旋路與敦化路交叉口），為市府與台中榮總共同合作，篩檢量能每日約一千五百人次，門診量四百至六百人次；台中榮總院長陳適安表示，四小時內採檢結果可傳至手機簡訊，如有特殊情形，也會在三十分鐘內結果出爐，另外針對二歲以下、六十五歲以上快篩陽性，也能給予抗病毒藥物，都能一條龍給藥。

採檢結果 4小時內傳至手機簡訊

市府表示，還會再增加診所PCR得來速、大型得來速，並評估車來速的可能性及地點，擴充大型與社區採檢及醫療功能。

將再增診所得來速、大型得來速

昨天中市新增本土確診人數突破七千人，也增加六名重症、二名死亡案例，石岡區清海醫院也傳出大型群聚，衛生局長曾梓展表示，已有八十五人確診、無人死亡，中重症者送部立豐原醫住院，其餘原地居家照護，全市目前有四十五家長照機構有確診者，包括長照機構、精神護理之家及安養中心，共有九百六十九人確診，其中服務員及醫護有三百零八人、住民六百六十一人，均給予防疫指導，必要時給藥。

兒童BNT 醫療院所27日可開打

至於兒童接種BNT疫苗（五至十一歲），中市原規畫本月三十日開打，被外界反映緩不濟急，市府重新規畫，指中央於二十七日發放疫苗到台中的醫療院所，院所就可先開打，國高中生施打第三劑部分，曾梓展表示，仍是施打BNT疫苗，目前中央未開放接種莫德納、沒有混打。

國中教育會考廿一、廿二日，台中市有多達二萬六千六百九十五人應考，教育局統計累計有八十七名考生確診，市長盧秀燕呼籲確診考生不可應考，教育部統一規劃在六月四、五日補考，不影響升學權益。

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