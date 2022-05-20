為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    官田等4農會與黃金蕎麥合作社 簽訂合作

    2022/05/20 05:30

    〔記者萬于甄／玉井報導〕農業局輔導官田、六甲、柳營及後壁區農會和黃金蕎麥生產合作社合作，建立蕎麥供需生產模式，並訂定收購價格及收購量，昨在市長黃偉哲見證下，農會與合作社簽訂「黃金蕎麥合作備忘錄」，明年可增加蕎麥種植面積三百公頃，盼能達到農民獲益、土地肥沃、消費者安心等「三贏」目標。

    農業局說，為建構蕎麥原料供需平衡的生產耕作制度，輔導官田等四家農會與黃金蕎麥生產合作社簽定收購合作備忘錄，未來由四區農會生產的蕎麥每公斤收購價格四十二元，簽訂至二○二五年十二月卅一日止。

    黃偉哲說，黃金蕎麥種植具有省水、省工、省農藥及肥料等「三省」特色，收穫也非常有價值，目前高鐵有販售黃金蕎麥商品，此次由農會與黃金蕎麥生產合作社攜手合作，寄望建立台南的蕎麥品牌，成為另一項台南之光，為農民帶來更大的收益。

    黃偉哲在玉井黃金蕎麥探索館見證合作備忘錄簽訂，同時下廚秀廚藝推廣蕎麥農產品，其中蕎麥麵的Q彈口感和美妙滋味尤其好吃。

    農業局指出，台南種植蕎麥面積約○．八二公頃，在收購保證下，明年可增加三百公頃的蕎麥種植，合作社收購量可望兩百五十公噸，期望逐年增加種植面積，預計二○二四年種植四百公頃，收購約四百公噸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播