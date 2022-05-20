官田等4農會與黃金蕎麥合作社 簽訂合作

2022/05/20 05:30

〔記者萬于甄／玉井報導〕農業局輔導官田、六甲、柳營及後壁區農會和黃金蕎麥生產合作社合作，建立蕎麥供需生產模式，並訂定收購價格及收購量，昨在市長黃偉哲見證下，農會與合作社簽訂「黃金蕎麥合作備忘錄」，明年可增加蕎麥種植面積三百公頃，盼能達到農民獲益、土地肥沃、消費者安心等「三贏」目標。

農業局說，為建構蕎麥原料供需平衡的生產耕作制度，輔導官田等四家農會與黃金蕎麥生產合作社簽定收購合作備忘錄，未來由四區農會生產的蕎麥每公斤收購價格四十二元，簽訂至二○二五年十二月卅一日止。

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黃偉哲說，黃金蕎麥種植具有省水、省工、省農藥及肥料等「三省」特色，收穫也非常有價值，目前高鐵有販售黃金蕎麥商品，此次由農會與黃金蕎麥生產合作社攜手合作，寄望建立台南的蕎麥品牌，成為另一項台南之光，為農民帶來更大的收益。

黃偉哲在玉井黃金蕎麥探索館見證合作備忘錄簽訂，同時下廚秀廚藝推廣蕎麥農產品，其中蕎麥麵的Q彈口感和美妙滋味尤其好吃。

農業局指出，台南種植蕎麥面積約○．八二公頃，在收購保證下，明年可增加三百公頃的蕎麥種植，合作社收購量可望兩百五十公噸，期望逐年增加種植面積，預計二○二四年種植四百公頃，收購約四百公噸。

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