學甲爐碴案被監院糾正 市府︰首個清除縣市

2022/05/20 05:30

〔記者吳書緯、蔡文居／台北報導〕明祥馨公司違法在學甲填埋大量爐碴，監委林國明調查認為台南市政府怠於稽查監督，監察院通過糾正市府，市府昨回應說，監委未接納市府的積極作為，作出糾正的提案，市府深為不解，大感遺憾。

南市環保局也說，全案已改善完成，是第一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市。

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監委林國明︰核有怠失 提案糾正

林國明調查指學甲爐碴案在大灣段農業用地填埋面積為一．二七四公頃、填埋量四萬三千餘公噸，興業段工業用地填埋面積為四．三四六二公頃、填埋量廿八萬餘公噸，研判在二○一一年至一六年、二○一八年間填埋。

監委調查認為市府自二○一一年四月一日明祥馨取得再利用機構資格後，怠於稽查監督其依法營運，迄二○一五年間仍未能詳查該公司將爐碴填埋於學甲區多筆土地。直到二○一九年里長陳情大灣段農地遭填埋爐碴案件時，環保局竟誤認為二○一五年間的案件而未積極辦理，導致對行為人之裁處權罹於時效。

林國明指出，本案發生後，南市府仍諉稱「事業廢棄物再利用管理辦法自二○○二年迄今修法次數約有十六次之多，因法規一變再變，讓業者使用時及地方政府執行管理上無所適從」等語，殊不足取，核有怠失，因此提案糾正。

市府︰監委未接納積極作為

環保局表示，市長黃偉哲自上任以來積極面對與處理學甲爐碴案，環保局主動檢具相關資料函送地檢署偵辦。其中農地遭填埋爐碴再利用產品，明祥馨公司二○二○年九月開始清運，環保局每日派員至現場監督及管控清運至合法的暫置區，相關資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。

環保局說，清理期二點五個月，計清理四萬三千餘公噸，環保局在二○二○年底及二○二一年初，兩次邀集議會、環保署、農業局及地政局到場查證，檢驗結果均低於土壤污染監測標準，認定全案改善完成。

環保局說，學甲工業用地計有五處，目前已有二處已完成挖除，挖除數量分別為三萬八千多噸及五千多噸。其餘三處工業用地也後續處理。台南市以全國最快的速度將學甲農地非法使用的爐碴清理完成，其他非法棄置案，均積極透過環檢警結盟查察不法情事，如經查獲一律依法移送司法機關偵辦，依法嚴懲、絕不寬貸。

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