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    台東太平溪球場 將設專屬通道

    台東縣太平溪綜合球場進出動線改善，專屬通道設置年底完成。（記者陳賢義攝）

    台東縣太平溪綜合球場進出動線改善，專屬通道設置年底完成。（記者陳賢義攝）

    2022/05/20 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕提升居民用路安全與品質，台東縣府近期辦理太平溪右岸仁義北路及周邊設施改善工程；縣長饒慶鈴表示，為了讓愛好運動的民眾有更好、更安全的進出通路，將在仁義北路與永福路口設置紅綠燈與越堤路，方便民眾進入河道高灘球場，預計在今年底完成。

    縣府近年進行太平溪堤防改善，仁義南路於去年通車，今年也完成馬偕路堤改善工程，增設兩岸步道環河軸帶，完成全長八．九公里的左岸步道，串連省道台九乙線與台十一線，目前則持續進行約一．一公里台東右岸二號堤防水防道路仁義北路改善（豐里橋至康樂橋間），第一期改善長度約兩百一十六公尺，工程經費約一千萬元，已於日前完成，第二期工程改善仁義北路長約八百八十七公尺，經費四千萬元由縣預算支應，預計六月動工，年底完工。

    饒慶鈴表示，而為了提供居民更完善的運動休閒空間，也將著手改善河道高灘球場的出入動線，工程增設永福路口紅綠燈，越堤路與高灘地便道通往籃球場，便道周邊提供民眾臨時停車空間，可停四十八台小客車、機車廿部。

    建設處表示，此次工程為了紓解車流，將仁義北路改善為三線道（往北二線、往南一線），以及將堤頂道路由原四公尺拓寬至五到六公尺，並增設護欄以增加安全性，待工程完成後，民眾由拓寬步道出入將更安全舒適。

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