學生確診增 避免在校有交叉感染疑慮》嘉縣高中以下 下週遠距教學

嘉縣高中以下學校下週採遠距教學。圖為民雄國中教室上課情形。（資料照，記者林宜樟攝）

2022/05/20 05:30

〔記者林宜樟、黃淑莉／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，嘉義縣政府考量學生與確診者有交叉感染疑慮，昨晚宣布五月二十三日至二十九日高中、國中、國小和公立幼兒園暫停實體課程，改採遠距教學，偏遠及特偏學校則授權校方維持實體課程。

嘉義縣國中小及幼兒園五月十日至十八日學生確診總數為三百九十一人，考量確診人數持續攀升，為避免學生在校有交叉感染疑慮，縣府昨晚決定下週停止實體課程。

請繼續往下閱讀...

經濟弱勢生午餐 改發餐券補足

停止實體課程期間，國小及幼兒園家長如有特殊需求，學校仍應提供學生照護和午餐服務，並落實防疫工作；經濟弱勢學生無法到校者，午餐供應改以餐券發放補足；因應遠距教學實施，學生如有線上學習設備需求，請向學校提出申請借用；建議補習班及課照中心改採線上教學，但有需實體教學者，應確實落實各項防疫工作。

嘉市未來6週課程 授權各校處理

嘉義市部分，市府教育處長林立生表示，未來六週課程彈性授權各校採取最有利親師生的做法辦理；校長為防疫長，透過校內機制凝聚共識後，可與家長會共同協助親師生，完善後續事宜。學校會針對弱勢及情況特殊學生進行遠距學習的設備需求調查，提前發放數位學習載具，教育處也會給予協助。另外，即日起暫停對學校評鑑及訪視業務。

有關暑期活動，市府教育處推動線上、實體務實並行，提供教材包等，授權學校與家長會依學校特性自行決策實體或彈性進行。

雲縣採實體與線上混成方式教學

另外，雲林縣府昨晚發布新聞稿表示，雲林縣目前仍依中央公布之停班停課規定辦理，本縣所屬高國中小學生若有防疫需求，經家長同意可請防疫假，在家採線上學習，不列入出缺席紀錄，學校會進行實體與線上混成方式教學，視疫情狀況進行滾動式調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法