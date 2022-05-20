嘉縣4大醫院 啟動PCR採檢分流

嘉縣四大醫院防疫門診啟動PCR採檢分流，僅受理一般民眾快篩陽採檢，圖為嘉義長庚醫院防疫門診。（記者林宜樟攝）

2022/05/20 05:30

僅受理一般民眾快篩陽採檢 居隔、65歲以上長者等快篩陽 視訊診療

〔記者林宜樟、蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣昨增六百六十六例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，為完善醫療整備及急重症分流，縣府啟動嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、衛福部朴子醫院、台中榮總灣橋分院防疫門診PCR分流篩檢，暫停受理無症狀且未經快篩者，以及居隔、居檢和自主防疫三類快篩陽性者PCR篩檢。

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24小時急重症綠色通道 照常運作

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，一般民眾若快篩陽性，可前往四大醫院防疫門診PCR採檢；居隔、居檢及自主防疫者、六十五歲以上長輩若快篩陽性，則用視訊跟醫療院所視訊診療，若不懂如何視訊，可請親友帶健保卡及快篩試劑到診所，透過電話與診所醫護人員直接溝通。

縣長翁章梁說，二十四小時急重症綠色通道照常運作，全縣一百七十二家醫療院所、五十五家藥局、三十四處建置抗病毒藥劑配置點，藥品即時調撥、相互支援，用藥可由親友代領或由藥師送到宅，累計已送藥服務兩百五十六人、完成三百三十三人處方。

太保防疫津貼每人千元 8月發放

太保市公所在代表會提案發放四千多萬元防疫津貼和關懷金，獲得代表會審議通過，昨宣布今年四月三十日（含）前設籍在太保市民眾，每人可領一千元現金防疫津貼，列冊低收入戶及中低收入戶加發每人一千元弱勢家庭關懷金，預計發放時間為八月上旬。

此外，嘉義市昨新增四百五十二個確診案例，嘉市有嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、陽明醫院、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陳仁德醫院、盧亞人醫院、慶昇醫院、祥太醫院及安心醫院共十家醫院及四十五家診所，可協助民眾視訊診療並確認快篩結果，另設有防疫門診提供PCR採檢、看診、給藥三合一服務。

因應疫情，阿里山林業鐵路明天起每週六、日，嘉義至北門車站區間的檜來嘉驛列車，及嘉義至奮起湖車站區間的不對號中興號列車均停駛至六月底；六月一日、十五日、二十九日三梯次主題列車停駛。

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