國中會考明登場 雲嘉設181間防疫試場

防疫試場試務人員則全程穿著防護隔離衣監考。（記者黃淑莉攝）

2022/05/20 05:30

〔記者黃淑莉、王善嬿、林宜樟／綜合報導〕國中教育會考明登場，為確保考生應試安全，雲林區設置八十間防疫試場（第二類預備試場），嘉義區加開一○一間防疫試場，提供居家隔離、自主防疫及發燒學生應試，須在家快篩陰性才能前往考場。

讓居隔、自主防疫及發燒生應試

今天下午三點到五點開放看考場，但考生及家長不得進入試場，為避免考場學校學生與看考場的考生有接觸風險，以及考場學校進行清消等考量，東石高中今天補假，嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工等學校，改實施遠距教學；雲林區八所當考場的國立高中職循往例今天都全校停課。

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國中會考雲林區有六千○五十二名考生，設有斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工及北港高中共八個考場；嘉義區共六千○八十四人報考，安排嘉義市嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工及嘉義縣東石高中、民雄農工為考場學校，共一百九十七間試場。

需先在家快篩陰性 才能前往考場

雲林區試務承辦學校斗六高中校長羅聰欽指出，針對居家隔離、自主防疫、發燒等特殊狀況考生，各考場都規劃有十間防疫試場，依學生不同狀況進行分類，學生考試及休息區都在相同地點，每間試場獨立，監考老師全程穿著防護隔離衣。

羅聰欽說，防疫試場與一般試場在不同大樓，考生進入考場即實施分流，且各校考生休息區做區隔，考生若在試場用餐均須使用隔板。

防疫試場監考老師 全程穿隔離衣

截至昨天下午五點，雲林縣考生有三十人確診、居隔廿四人、自主防疫卅三人，居隔及自主防疫考生由縣府提供每人兩劑快篩試劑，學生在家篩檢陰性才能前往考場；針對考場工作人員、考生服務隊約二千人，教育部提供一千劑快篩試劑，另一千劑由縣府提供。

另外，白沙屯媽祖到北港進香，廿一、廿二日進入雲林，避免影響考試，縣府再次呼籲隨香民眾行經考場避免施放鞭炮、不用麥克風。

國中會考明天登場，各考場設防疫試場提供居隔、自主防疫及發燒學生應試。（記者黃淑莉攝）

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