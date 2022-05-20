避疫情高峰 高雄高中以下5/23～5/29停課

2022/05/20 05:30

遠距教學延長為1週 私幼由各校自主決定 補習班自21日起實施

〔記者許麗娟、劉禹慶／綜合報導〕高雄市昨天新增六五○四例武漢肺炎本土確診，由於中央研判下兩週全國疫情將達到高峰，市長陳其邁宣布，高中以下學校、公立幼兒園居家遠距教學延長為廿三日至廿九日，私幼由各校自主決定，補習班提早自廿一日起實施。

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加上本週六、日 共停課9天

陳其邁表示，疫情升溫、學生上課風險高，專家會議建議停課五天可避掉七十至八十％風險、九天則可避九十九％風險，因此決議將學校停課天數延長為一週，若加上本週六、日共九天，是對學生是最安全的措施。

校園疫苗接種 將調整時間

教育局長謝文斌說，停課期間將改為線上教學，但家長如無法照顧孩子，學校、幼兒園、補習、課後照顧中心須提供基本照顧服務，畢業考學校可調整時間或形式，校園疫苗接種將另調整時間後公布。

會考考場 今天下午開放查看

國中教育會考本週六、日登場，高雄考區將有二萬二千多名考生應試，教育局統計，至昨日止，有一二七人確診無法應試，二九二人因居家隔離或自主防疫須在第二類備用試場應考，全市共有廿一所考場，每所各設八間備用試場。

謝文斌指出，會考須全程戴口罩、量體溫、不開放陪考，考場教室須維持適度通風，今天下午三至五點將公布試場分配表與考場平面圖，考生可於上述時間至應試考場查看環境。

澎醫、三總澎湖分院 設防疫門診

澎湖縣昨天新增一百一十一例確診，累計達一千零八十三例，部立澎湖醫院、三軍總醫院澎湖分院將開設防疫門診，供快篩陽性輕症、無症狀民眾就醫。

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