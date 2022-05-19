毛孩歡樂天堂 新北年底前增5座寵物公園

新北市目前有十六座寵物公園，年底前將在汐止、樹林、五股、新莊、淡水各新增一座寵物公園，總計達二十一座。 （記者賴筱桐攝）

2022/05/19 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕飼養寵物的民眾越來越多，新北市政府推動多項動物保護政策並設置寵物公園，目前已完成十六座，今年底前將在汐止、樹林、五股、新莊、淡水各新增一座寵物公園，總計達二十一座，讓寵物盡情追逐跑跳，打造毛小孩與飼主的歡樂天堂。

汐止、樹林、五股、新莊、淡水各增一座

市府動物保護防疫處長楊淑方昨天在市政會議說明三年來的施政成果，她表示，新北市首創里辦公處認養小棧、偏鄉行動醫療站、犬貓長照服務、殯葬帶路雞鴨管理、防疫居家寵物照護，以及動物之家廢棄糞便轉成有機肥料、屋頂裝設太陽能板等政策。

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她說，目前已完成十六座寵物公園，今年底前將在汐止星光橋左岸空地、樹林羌寮公園、五股夏綠地環保新「垃」園、新莊西盛環保河濱公園及淡水公二十一公園增設寵物公園，也鼓勵店家加入寵物友善行列，提供寵物友善標章，並搭配寵物友善公車路線，規劃新型態的寵物旅遊。

鼓勵店家加入友善行列 規劃寵物旅遊

楊淑方指出，因應疫情影響，新北市提出居家寵物照護指引，結合寵物旅館、動物醫院、寵物計程車、健康照護諮詢等服務，讓飼主無後顧之憂，居家照護關懷中心專設寵物諮詢專線（二九五九六三五三），已服務六二一九人次。

此外，新北市二○一九年在偏鄉設置毛寶貝行動醫療站，三年共救援二九四四隻動物，首創犬貓長照服務，制定長照法規，輔導一三六家寵物長照機構，讓高齡、殘疾犬貓獲得妥適照護；全市七十六處的里辦公處設置愛心認養小棧，推廣生命教育，協助認養五千多隻毛寶貝。

家中也有養狗的市長侯友宜表示，將繼續精進動物保護工作，讓毛寶貝從出生、成長、照護、醫療、長照到善終，都能獲得最完整照顧。

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