急重症兒童視訊看診 雲林設e化平台

小兒部醫師洪錫全示範透過視訊系統與雲林基督教醫院會診情形。（記者詹士弘攝）

2022/05/19 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕全國確診人數再創新高，中重症兒童醫療讓家長感到擔心，台大雲林分院結合責任醫院及地方診所，建構COVID-19智慧e化派案平台─兒童遠距六星共照，提供全天候確診兒童急診急重症視訊諮詢照會服務，解決第一線醫師與家長的焦慮，讓後送專責病房的流程更順暢。

台大雲林分院結合責任醫院及診所

雲林衛生局表示，雲林縣兒科專科醫師僅有七十人，目前十二歲以下兒童確診人數約有一千一百七十五人，占十六．四％，兒科照護資源及量能不足，需要整合，透過台大的「兒童遠距六星共照」系統遠距視訊看診，可讓孩子獲得適當的照顧。

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建構全天候派案平台 後送專責病房

台大雲林分院副院長馬惠明表示，雲林有六家急救責任醫院 ，但只有兩家有急診兒科醫師，一家有兒科重症病房，為化解兒科照護資源及量能問題，台大雲林分院以COVID兒童急重症遠距醫療照護網為基礎，院內的小兒科重症團隊當全雲林醫院的後盾，為其他五家專責醫院急診提供全天廿四小時兒童急重症視訊諮詢照會服務。

台大雲林分院醫療資訊室主任許鈞表示，智慧e化派案平台系統藉由法定傳染病個案通報系統介接資料，並上傳平台派案至各級醫療院所，由醫師判斷評估確診者是否須住院、收治於集中檢疫所，或可轉為居家照護，加速評估流程並優化輕重症派案程序，以落實輕重症分流收治。

另外，在雲林縣醫師公會協助下，已有卅六家診所、五十五醫師加入COVID-19照護平台，其中有十二家幼兒專責診所，由專業且熟悉的家庭醫師提供兒童確診個案居家照護。

在強化兒童確診分流收治上，一歲以下兒童，將在台大雲林分院及若瑟醫院收治，確診重症兒童，優先收治於台大雲林分院，十二至十八歲兒童，優先收治於其它四家責任醫院。

台大雲林分院建構COVID-19智慧e化派案平台─兒童遠距六星共照系統，守護雲林的確診兒童。（記者詹士弘攝）

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