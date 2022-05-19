頭份至竹南科捷徑 獲金援1.8億拓寬

苗栗縣頭份市信義路六九○巷是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑。（記者彭健禮攝）

2022/05/19 05:30

頭份信義路690巷通連竹南公義路432巷 拓寬為雙向二車道12公尺

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信義路六九○巷，是頭份市區通往竹南科學園區的捷徑（見圖，記者彭健禮攝），但道路現況最窄僅三公尺，不敷使用。經縣府劃為新設都市計畫道路，獲內政部營建署核定一億八千多萬元辦理用地徵收及道路改善，將拓寬為十二公尺道路，更有助苗北雙城的交通往來便利性。

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現況最窄3公尺 還有土石路面

新竹科學園區外溢作用，加上竹南科學園區產業蓬勃發展，竹南、頭份雙城人口增長，但竹南科學園區所處的大埔台地高低落差阻礙，使得竹南科欠缺與頭份市區聯絡道路。

縣府規劃現行民眾利用的頭份市信義路六九○巷，辦理都市計畫個案變更，獲得縣都委會、內政部都委會審議通過，再向內政部營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，九日獲內政部核定總經費一億八千一百八十萬元辦理用地徵收及道路拓寬改善。

縣府工務處指出，頭份市信義路六九○巷可通連竹南鎮公義路四三二巷，進而與竹南鎮公義路（台十三線）相接，部分路段還是土石路面，現況最窄僅三公尺，規劃拓寬為雙向二車道十二公尺，總長約五百六十公尺。

頭份、竹南兩地民眾期盼這項工程早日完工，打通瓶頸；工務處表示，將進行發包設計，辦理地方說明會及用地徵收，預計約兩年完成。

另，苗廿五線頭屋外環道雙向四線道，目前獅豐橋、台十三線間八百七十公尺尚未拓寬，縣府也獲營建署核定總經費六千七百五十八萬元辦理，因用地都是公有土地，只要辦理撥用，預計一年內可以完成拓寬。

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