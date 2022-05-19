屏市一般事業廢棄物收費 下月漲2倍

2022/05/19 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕因為崁頂垃圾焚化場提高垃圾收運費用，屏東市從六月一日起調高一般事業廢棄物收費標準，由於漲幅比原來多出二倍多，每月將增加數百元到數千元，讓不少餐廳、攤販叫苦不已，市代會對於這起調整案認為漲幅太高，餐廳、攤商叫苦不已。

一般家戶垃圾處理費 沒漲

屏東市代理市長程清水表示，這次的調漲只有一百四十八個團體及商家受影響，一般家戶的垃圾處理費用並沒有變動。

請繼續往下閱讀...

崁頂垃圾焚化場提高垃圾收運費，屏東市從六月一日起調高一般事業廢棄物收費標準，市民代表會認為漲幅高達二倍多，業者叫苦連天，要求市公所精算後調整。

縣府委外經營的崁頂垃圾焚化場每公噸將從一千七百元增加一千一百元，變成二千八百元，為因應垃圾處理費調高，屏東市公所也宣布同步調漲一般事業廢棄物收費金額，受影響的商家可能達到近千家。

餐廳業者表示，近來受到疫情影響，生意都已經少了一半以上，現在垃圾處理費一下子漲二倍多，不知如何撐下去，漲一點大家可以忍耐，漲太多不是又要轉價給消費者嗎？

屏東市民代表林玉井、傅建雄等人對市公所大幅調漲垃圾處理費用認為，以民族觀光夜市來說，攤商如果每天增加二十元清潔費用，每個月就要增加六百元，生意下滑、支出又要增加下，要求市公所應該精算，一下子漲幅太大讓商家無法負荷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法