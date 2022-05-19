就怕有「疫」外！大學申請入學 41系取消面試

教育部統計，全國，已有四十一個科系因擔心考生或監試人員有染疫風險，取消面試，改採調整學測與書審等占比來替代。（資料照）

2022/05/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學申請入學明將啟動第二階段甄試（面試、筆試、實作等），但近期本土武漢肺炎疫情爆發，估恐一週內達高峰，教育部統計，全國約二千個校系，已有四十一個科系因擔心考生或監試人員有染疫風險，取消面試，改採調整學測與書審等占比來替代。

改採調整學測、書審占比替代

台灣師範大學教育系已公告，全數考生皆採「因應疫情調整方案」，調整後學測成績佔六十五％及書面審查資料佔卅五％。台師大數學系也調整為學測四十三％、書審五十七％。

請繼續往下閱讀...

另外，文化大學會計系公告調整成學測六十％、書審佔四十％。文大景觀系調整成學測五十五％、書審佔四十五％。

針對大學申請，教育部表示，目前一般校系辦理甄試試務的人員，以及即將參加甄試的考生，如遇居家檢疫、居家隔離、自主防疫、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果及確診等具感染風險情形，可評估啟動防疫應變機制。

教育部說，依現行防疫應變機制，已授權各大學學系針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達五％」等條件進行評估，經學系召開系級招生委員會議審議通過，即可啟動「全學系採取防疫應變機制」，取消筆試、面試等，改由學測及書審成績決定是否錄取。

教育部統計，今年約有二千個校系參加個人申請，目前已有四十一系啟動防疫應變機制，包含廿八系是監試試務人員具染疫風險，另十三個系是有風險的考生比例逾五％達要件。學系更改後最遲應在該系甄試日（不含）的三日前公告，且通知考生，維護考生應試權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法