0+7新制／師生原則不到校 特殊情況可例外

教育部主任秘書廖興國解釋，考量校園群聚風險，自主防疫身分的教職員工生等，仍維持不到校上課等原則，僅研究、招生等需求，無症狀可到校；住宿生則不維持不可外出，由學校提供生活必須物資，以維護校園防疫環境。（資料照）

2022/05/19 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕因疫情變化，中央流行疫情指揮中心推「○加七」新制；但教育部考量校園群聚風險，仍維持不到校上課等原則，昨再補充，僅研究、招生等需求，無症狀的教職員可到校。另有學校反映自主防疫的住宿生不能快篩陰性後外出採買，恐引發抱怨，教育部回應學生生活必需品由學校提供。

指揮中心推「○加七」新制，讓打完三劑疫苗的密切接觸者免居家隔離，改七天自主防疫，期間快篩陰性後可外出工作、採買必需品。但教育部另宣布校園防疫原則：考量校園為高度密集場所，自主防疫的教職員工生，仍以不到校為原則。

請繼續往下閱讀...

有研究需求或重大業務 無症狀可到校

教育部主任秘書廖興國昨受訪補充，雖有上述原則，但針對大專校院，因有特殊情況而增加規定，比如大專教師有研究需求，或教職員須協助辦理招生或重大業務，在個人無症狀的前提下，可到校處理。至於高中以下，若學校有行政工作，教職員工無法遠距辦公，仍可讓其快篩陰性後，返回學校工作，但不建議教師為了遠距教學而返校。

有大學端指出，一般自主防疫者只要快篩陰性就可出門，但校園內有住宿生被匡列自主防疫，就被教育部要求必須關在宿舍內不能外出，恐引發學生抱怨。

對此，廖興國解釋，自主防疫者快篩陰性外出是為了生活必需，但仍禁止至人潮擁擠處或聚餐等。住宿生如果因自主防疫而續留校內宿舍，仍要待在隔離宿舍不能外出，並由學校提供生活必需物資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法