等不到檢驗結果？ 逾1成民眾填錯電話

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，有超過一成民眾填錯電話，提醒民眾要寫正確手機號碼，才能收到通知。 （指揮中心提供）

2022/05/19 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多民眾反映採檢後遲遲等不到檢驗結果或隔離單，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，有超過一成民眾填錯電話，提醒民眾要寫正確手機號碼，才能收到通知。

自主疫調回報系統

24小時內可修改1次

陳時中並表示，「確診者自主疫調回報系統」填報上傳時，也要確認資料正確性，如果有誤，系統已優化讓當事人廿四小時內可到原連結，重新編輯一次修改。

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為確保醫療量能，六十五歲以上快篩陽性經醫師診斷後可確診、領藥新制昨上路，指揮中心提醒快篩陽性優先透過遠距或視訊診療由醫師評估、若有疑義則以夾鏈袋密封包裝檢測卡匣前往院所或篩檢站PCR、外出禁搭大眾交通工具，以及須親自到院時，避免與他人交談及飲食，也勿入美食街。

為解決許多搶做PCR篩檢的人潮，部立台北醫院前天起啟用預約採檢等新採檢措施，大幅減少排隊人龍（下圖，取自王必勝臉書）。衛福部醫福會執行長王必勝表示，前天服務了一八一二人，高於本月一日以來每日平均的一六六六人，包括二三七名臨時到現場的民眾，大部份為六十五歲以上長者。不過，仍有廿五％的民眾爽約，醫院會調整預約上限，發揮服務量能。

65歲(含)以上快篩陽性者 就醫注意事項

為解決許多搶做PCR篩檢的人潮，部立台北醫院前天起啟用預約採檢等新採檢措施，大幅減少排隊人龍。圖為部立台北醫院昨早未出現人龍。（取自王必勝臉書）

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