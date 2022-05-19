北高下週遠距教學 桃評估、3都不跟進

六都因應疫情遠距教學作法

2022/05/19 05:30

因應疫情高峰 高中以下居家上課 高雄實施3天視情況延長

〔記者鄭名翔、周湘芸、陳恩惠、蘇孟娟、劉婉君／綜合報導〕因應COVID-19疫情即將進入高峰期，台北市昨宣布公私立高中以下各級學校五月廿三日至廿七日全面採遠距教學，但授權各校依實際需求決定是否回校，廿七日後再視疫情狀況調整；國九（國三）、高三學生則從五月廿三日以遠距教學至畢業典禮。高雄市也宣布高中以下學校、幼兒園五月廿三至廿五日採居家遠距教學，再以疫情發展決定是否延長。新北市、台中市、台南市都表示不會跟進，桃園市則正在收集學校意見，近日公布。

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台北市長柯文哲表示，全市請防疫假的學生達一．九萬餘人，多數為國小學生，且中央估計於本週至下週進入疫情高峰，因此祭出遠距教學方案。北市副市長蔡炳坤補充，有基本照顧需求的學生可到校參與原班級的線上課程。至於雙薪家庭家長無法請假照顧孩童等問題，已責成學校開設專責照顧班。

高雄市暫停實體課程及請防疫假人數已近萬人，市長陳其邁表示，為讓校園疫情降溫，同時讓各校進行遠距教學演練，高中以下學校、幼兒園五月廿三至廿五日改採遠距教學，補習班、課照中心則是廿一至廿五日辦理。暑假之前，小學及國、高中各校可以全年級或班級為單位，經學校防疫小組會議決議改線上學習，日期由各校決定。

新北市教育局指出，新北市城鄉差距大，不會跟進北市，六月底前彈性授權各校因地制宜決定教學方式。

桃園市長鄭文燦表示，五月廿一、廿二日國中會考結束後，距離暑假有六週，考量各校差異性，已請教育局跟各校防疫小組評估是否全年級或全校改採遠距教學，回報由教育局政策性宣布。市府教育局長林明裕說已發表單給學校調查意見，應該會在會考結束前公布決定。

台中市教育局強調，涉及學生族群廣，比如小學生因需家長照顧，衍生家長請假照顧等問題，暫不跟進全面遠距教學，但配合疫情審慎評估中。因應國中會考，中市國三生已在十六到廿日全面暫停實體課，準備考試。

台南市長黃偉哲也說，線上教學牽涉問題很多，尤其國小學童還需要家長陪伴，台南市目前沒有全面實施的決定，視疫情、學生疫苗施打情形等再來評估。教育局補充，南市停課標準依中央規定，但各校仍可因地制宜，決定全班或全校性改為線上教學。

因應疫情洪峰到來，台北市國小、國高中職從23日至27日進行遠距教學。圖為國小學童在家線上學習的情形。 （記者蔡亞樺攝）

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