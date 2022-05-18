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    首頁　>　生活

    北市居隔書出包 180年後才解隔

    2022/05/18 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者不斷增加，每天都有民眾匡列居家隔離者。不過台北市一位遭居隔的女網友卻發現，收到的居隔通知書資訊有誤，解隔日期竟是二二○二年，要隔離一百八十年。對此台北市衛生局表示，民眾可向行政區的健康服務中心聯繫反映，並依照原本「三+四」規定完成隔離。

    衛生局：可向健康服務中心反映 修改重發

    一位網友昨在臉書社團「信義區三兩事」貼出自己的居隔通知書，只見開始隔離日標示二○二二年五月十七日，取消隔離日卻是二二○二年五月十五日。該網友直言，「因為一場肺炎…我了解了無期徒刑是多可怕的一件事情。該網友表示，由於北市衛生局電話打不進去，已連絡信義關懷中心幫忙處理。其發文引來討論，有人驚呼「哇...要關這麼久..」、「無期徒刑。這個是本日最好笑的一張紙」，也有網友反映，自己居隔也快出關，仍然未收到居隔書。

    衛生局專門委員紀玉秋說，居隔者若發現居隔書資料有誤，可直接打電話聯繫所在行政區的健康服務中心修改，並重新發送電子居隔書；民眾也可先照「三+四」規定完成居隔，出關後再到健康服務中心修正資料。

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