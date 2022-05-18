花蓮5歲至高中生BNT 26日開打

花蓮縣學童BNT疫苗預計26日起入校施打。 （門諾醫院提供）

2022/05/18 05:30

〔記者花孟璟、王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣昨天新增一二○○例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診病例，縣長徐榛蔚宣布，五歲以上至高中生BNT疫苗，將在五月廿六日至六月二日接種，各校昨起已發出意願調查通知書，呼籲家長在廿四日前把通知書繳回學校。

各校意願調查通知 24日回收

花蓮縣昨天新增一二○○例本土確診中，十二歲以下兒童有一八七人，但自三日迄今，六到十一歲莫德納兒童疫苗，僅廿二．九％學童接種，徐榛蔚說，有些家長是希望讓孩子打BNT疫苗。花蓮縣將在下週四（廿六日）開打五歲以上至十八歲的BNT疫苗。

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徐榛蔚說，教育處這兩天會發給家長意願調查通知書，預計廿四日收回調查回條，廿六日至六月二日安排醫院、衛生所人員入校接種，為五歲到十一歲打第一劑BNT疫苗，國高中則是第三劑BNT疫苗；如果不克在接種日當天在校接種，也可持學校開立的補接種通知單，到各鄉鎮衛生所（五歲至十一歲）、合約醫療院所（十二歲至十八歲）接種BNT疫苗。

衛生局長朱家祥說，莫德納兒童疫苗是從六歲開始打，BNT疫苗是五歲的幼兒園中班或大班生就可以接種。他提醒，自行接種者須注意國小與國高中生地點不一樣，原因是孩童與國高中生接種劑量不同，為避免出錯因此分流。

秀林防疫 啟動各村巡迴清消

另外，秀林鄉武漢肺炎確診個案累計二千七百七十六例，在全縣十三鄉鎮市排名第三，疫苗涵蓋率則排名倒數第二，鄉公所因應疫情在部落蔓延，啟動各村防疫環境清消小組，每月五次清消部落族人出入頻繁場域。

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