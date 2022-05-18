宜大取得南澳農場 打造青農創業專區

宜蘭大學獲撥用南澳農場土地，將成立東台灣青農創業專區，明年初啟用。（資料照）

2022/05/18 05:30

國產署無償撥用16公頃 宜大將出租提供青農使用 預計明年初進駐啟用

〔記者游明金／宜蘭報導〕國立宜蘭大學獲國有財產署同意無償撥用南澳農場兩筆十六公頃國有土地，宜大表示，將在南澳農場設置東台灣青農創業專區，預計明年初進駐啟用。

請繼續往下閱讀...

永豐餘有機農場曾承租種植

南澳農場包括蘇澳鎮南溪段五四○、五四一等地號五筆國有地，面積約四十五公頃。一九九九年起，國產署即委由宜蘭縣政府經營管理。永豐餘豐園有機農場曾向縣府承租五四一地號土地種植有機蔬菜，作為有機農業生技實驗示範基地，二○一九年退出南澳農場。

縣府對於南澳農場開發，除自營露營區，亦曾規劃過南澳養生休閒渡假園區、南澳休閒農場BOT案、南澳公共高爾夫球場等，但都無疾而終。

縣府主張繼續經營管理全區

二○二○年二月，國產署終止與縣府合約，縣府不接受，主張基於地方最大公共利益，南澳農場不應分割使用，應交由縣府整體規劃。歷經協調未獲採納，國產署四月同意宜蘭大學南澳農創示範專區計畫，無償撥用五四○及五四一用地。

可做休閒農業體驗及食農課程

宜大表示，將在南澳農場設置東台灣青農創業專區，台灣除了農二代，相關農業學校畢業生、在地青農沒有土地耕作，專區可用「租地」方式提供土地，也會規劃體驗區，讓青農能實際執行休閒農業體驗活動及食農教育課程，作為教育訓練與實踐夢想場域。

校長吳柏青指出，宜大已在城南與五結校區成立青農創業育成中心，五結以畜牧為主，城南以設施農業、農業機械為主，未來都可引進到南澳創業專區。

宜大預計年底前完成整地

吳柏青還提到，永豐餘已建立完善有機行銷通路，校方曾拜訪公司，希望未來合作，利用其銷售平台行銷青農有機產品，永豐餘也將捐贈留在園區的育苗室、堆肥室與簡易溫室給宜大使用。

宜大說，永豐餘園區荒廢多年必須整地與復原，預估年底完成，東台灣青農創業專區明年初就可進駐啟用。至於縣府還在使用的三塊用地，縣府表示，還在研議未來的發展方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法