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    首頁　>　生活

    彰化西濱重啟區間測速 3月超速少4成

    2022/05/18 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕省道台六十一線西濱快速公路不收通行費，有「窮人的高速公路」封號，但根據彰化縣警局交通隊統計，西濱彰化段去年共取締一萬五四一九件違規超速，平均一個月高達一二八五件，若以最高罰六千元計算，為國庫進帳九二五一萬餘元。而在區間測速今年三月重啟以來，違規超速件數明顯減少，以三月份為例，今年三月為一一一七件，比去年同期一九○五件大減七八八件，減少了四成多，警方強調取締處罰並不是目的，駕駛人應遵守速限行駛。

    西濱快速公路為國道一號、三號的替代道路，速限九十公里且不收通行費，有不少車輛利用該道路往來，前年在區間測速相繼拆除或暫停使用後，轄線警方紛紛強化移動式測速照相功能，或增設固定式測速照相桿。

    縣警局交通隊統計，西濱彰化段北起一六一點五七公里（和美伸港），南至二一二點六公里（芳苑大城），全長五十一點三公里，區間測速範圍為北上一七七公里至一六八點一公里（洋厝匝道至伸港匝道），去年區間測速暫停期間，全年轄線共取締一萬五四一九件違規超速，以三月份為例，今年三月為一一一七件，比去年同期一九○五件大減七八八件，少了四成多。

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