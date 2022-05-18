南投綠能中心 規劃8年仍未定案

南投縣環保局以封膜打包方式暫存垃圾。（南投縣政府提供）

2022/05/18 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有焚化爐，垃圾堆積問題嚴重，引發民怨，南投縣議員陳宜君、廖梓佑、陳翰立、賴燕雪、王秋淑等人，十七日在縣政總質詢時砲轟縣府從八年前就著手規劃蓋綠能永續處理中心，但迄今卻仍在規劃階段，且連興建地點都無法確定，縣長林明溱如何實現年底卸任前發包承諾？要求縣府不要再欺騙縣民，一定要訂出明確興建期程，排除萬難，儘速將綠能中心建置完成。

避免民眾抗爭 地點暫不公布

林明溱答詢時表示，民眾想要縣府解決垃圾問題，但卻又不想垃圾處理設施蓋在自家附近，這是最難處理的問題，目前縣府已選擇幾處地點規劃中，但為避免遭遇民眾抗爭等阻力，在地點未確定前暫不宜對外公布，惟強調在他卸任前，綠能中心興建案一定會以BOT方式發包。

請繼續往下閱讀...

新竹縣類似設施都已蓋好

陳宜君等人指出，南投縣長期大量堆置垃圾，除了嚴重影響環境衛生，也衝擊縣內觀光發展及產業進駐，縣府從八年前就著手規劃蓋垃圾細分類場及綠能永續處理中心，以解決縣內垃圾問題，環保局人員也到德國考察取經，但新竹縣類似設施都已蓋好，南投縣迄今卻仍在規劃階段，且連興建地點都無法確定，令民眾無法接受。

賴燕雪並舉天空之塔、兒童公園、運動中心及垃圾處理場（綠能中心）四項縣內推動中的建設，要列席縣府局處長，以舉手方式表達那一項會是縣民最迫切需要的建設？結果多數局處長認為是垃圾處理場。

南投縣沒有焚化爐，垃圾常堆積如出，引發民怨。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法