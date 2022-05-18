南投》水里自行車道 年底前串聯車埕

南投水里鄉水岸自行車道在車埕端會騎上公路與車爭道，為此日管處另闢自行車專用道，讓單車族和行人通行更安全。（記者劉濱銓攝）

2022/05/18 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉水岸自行車道，位在清澈水里溪畔，常吸引民眾騎車健行，雖然自行車道可通往車埕遊憩區，但車埕端卻因路幅太小，未設自行車專用道，使得單車、行人必須與汽機車爭道，為解決路徑斷點，日月潭風景區管理處增闢車埕端自行車道，讓遊客與單車都能安全通行，預計年底前就可啟用。

水里溪水岸自行車道位在水里鄉市區，單車道沿著溪水往上游車埕開闢，沿途有綠籬植栽，邊騎車還能邊欣賞清澈溪水，享受河道沁涼溪風。

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惟自行車道最多就只到車埕的雙土地公廟附近，要再前往車埕的「最後一哩路」，仍需騎上馬路，由於車埕景區路幅狹小，以致騎單車或步行的遊客，在此必須與車輛爭道。

日管處表示，水里溪水岸自行車道景致宜人，為讓串聯到車埕的路線更安全，便在車埕端增闢五百公尺自行車道，透過高架方式，將動線從雙土地公廟的公路接往溪畔。

二月開工 預計11月中旬完工

屆時自行車道就能沿著水岸通往車埕，不僅能繼續欣賞河岸風光，也確保單車族、行人不再與車爭道，途中也會設置觀景平台，以便中途休憩，該工程經費近三千萬元，已於二月開工，目前進度約十％，預計十一月中旬完工，年底前可啟用。

可吸引車埕遊客租單車到水里

在地民眾說，水岸自行車道是條安全又美麗的單車動線，惟通到雙土地公廟附近，若要到車埕就必須騎上馬路，或是選擇折返回水里市區，現在終於開闢車埕端的自行車專用道，不僅讓車埕與水里的鐵馬旅遊更完整，還能吸引車埕的遊客租單車到水里市區旅遊，帶動市區觀光。

一邊騎車一邊欣賞水岸風光，年底還將「無縫」串聯到車埕遊憩區。（記者劉濱銓攝）

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