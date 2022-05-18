亞東副院長：長者快篩陽投藥 可減8成重症率／何美鄉：自我隔離、不佔用醫療資源是「好的黑數」

五月十八日起，六十五歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診，可評估給予口服抗病毒藥物。圖為亞東醫院檢疫急門診領藥情形。（記者賴筱桐攝）

2022/05/18 05:30

〔記者賴筱桐、楊媛婷、吳亮儀／綜合報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，今天起武肺快篩陽性的六十五歲以上長者，經醫師判定確診後，可評估給予口服抗病毒藥物。新北市亞東醫院副院長彭渝森表示，該措施有助於減少八十％的確診長者轉為重症的機率，並縮短給藥時程，而長者佔社區篩檢站與檢疫急門診的總人數約十％到十五％，新制也可望減少PCR篩檢人潮。

給藥時程縮短 可望減少PCR人潮

彭渝森指出，Omicron對於六十五歲以上長者的威脅較大，在第一線專責病床看到病情惡化速度較快的族群，就是以老人家為主。亞東醫院從五月十二日啟動「主動給藥專案」，六十五歲以上的快篩陽性在該院的社區篩檢站或檢疫急門診做PCR，院方會確認電話、住址等資料，若PCR採檢陽性，則自動發送簡訊通知，詢問病人使用藥物的意願，是否有非居隔的親友可代為到院領藥，民眾回覆意願後就會自動掛號視訊門診，由醫師問診評估，確認安全性與適應症之後投藥。從PCR做完後到投藥，大約兩到三天時間。目前亞東醫院的視訊或電話診療每天約五百人次，其中成功投予抗病毒藥物者，約有一百到兩百人次。

請繼續往下閱讀...

專家肯定新版輕重症分流收治

疫情進入高原期，指揮中心昨再調整「輕重症分流收治原則」，住院僅限中重症患者，或三個月以下的發燒嬰兒。林口長庚醫院副院長邱政洵說，新版的分流措施非常合理，例如三歲以下小朋友不一定要住院，但若家長堅持小朋友要住院，醫院恐也得承接。邱政洵說，目前也正在盤點兒童重症的照顧量能，希望所有醫院一起合作，避免幼童死亡的情形再度發生。

我國確診人數連六天皆逾六萬人，超過九十九％無症狀或輕症，中研院生醫研究所兼任研究員何美鄉透過「三個台北人的故事」指出，有人分享自己確診居隔的第一天，全身痠痛加頭痛，認為輕症也很難受，但服用「清冠一號」後過兩天，全身就舒暢許多。另外有一位八旬的阿公，他跟妻子都是聯亞疫苗的受試者，家中三代同堂，其他家人陸續染疫，但在落實消毒與隔離措施下，兩老安然過關沒被感染。還有七旬女性跟朋友去爬山、用餐，該名女性確診後，友人雖然有咳嗽、鼻塞，但快篩陰性，也沒有再接受核酸篩檢。

何美鄉表示，這些人透過自我隔離，默默貢獻社區防疫安全，不佔用任何醫療資源，是好的黑數，台灣防疫成效即由人民素質做為雄厚後盾。

即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法