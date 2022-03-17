北捷392座電扶梯 逾期使用

台北市議員簡舒培昨再爆料，北捷新埔站事故電扶梯竟超過使用年限6年。（簡舒培提供）

2022/03/17 05:30

新埔站出事電扶梯逾期6年 3年前申請重置基金更換遭拒 議員痛批讓民眾冒險搭乘

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北捷運新埔站上週發生電扶梯失速下滑，釀成民眾受傷，引起關注。北市議員李建昌、簡舒培昨再爆料，事故電扶梯竟超過使用年限六年，三年前新埔站申請用重置基金更換高運量電扶梯，卻被重置基金審議委員會拒絕，目前有多達三九二座電扶梯逾期使用，議員痛批，北市府讓民眾冒生命危險用逾期電扶梯，新埔站事故難保不重演。

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北捷︰重要零組件重置均經專業審查

對此，台北捷運公司回應，行政院公布財物標準分類中，所謂的最低使用年限，並非更換年限，依實際狀況經過審查後進行重置的標準，電扶梯重要零組件重置項目，均經捷運局內外部專家學者審查通過；電扶梯安全是專業問題，「專業問題專業解決」，籲外界回歸專業討論。

議員︰逾年限設備無詳細評估標準

據行政院公布的財物分類標準，電扶梯使用年限為十六年。簡舒培及李建昌追查發現，新埔站事故電扶梯建置於二○○○年，二○一六年就該汰換，卻延用至今近六年；簡、李痛批，北捷過去主張使用年限只是參考，能修就修、都還堪用，但對已逾年限的設備，市府並無研擬詳細的評估標準。

李建昌調閱資料發現，重置基金在二○一六年十月後，不曾核准更換層梯、電扶梯的重要零組件，查看二○一九年重置基金重要零組件不同意項目，當時高達九○六座電扶梯提出申請，其中有三九二座已逾使用年限。

簡舒培︰柯文哲調用重置基金 歷任最多

簡舒培指出，北市捷運工程局設有「重置基金」，汰換捷運設施及捷運各路線設施、土建的重置以及相關業務費用，今年度編列九億多元，視為捷運的「救命錢」，但歷任台北市長中，柯文哲是調用重置基金金額最高的市長，以「挖東牆補西牆」的方式使用，卻不更換已逾使用年限的捷運電扶梯設備。

李建昌說，新埔站二○一九年曾申請重置基金更換高運量電扶梯，卻被重置基金審議委員會拒絕，但重置基金會由北市府局處首長、專家學者組成，形同北市府不願更換，如今出事，可憐、受傷的是民眾。

李建昌︰提報汰換沒換 罔顧民眾安全

李建昌痛批，先前柯曾自豪左手向右手借錢沒問題，挪用重置基金作為他用，可替市府省下向銀行借款的利息，不會對市政造成問題，雖然柯後來把錢還回去，但過去提報修繕、汰換都為了省錢而沒換，罔顧民眾安全。

柯文哲反駁 將要求市府秘書長公布帳目

柯文哲昨於北市府記者會上被問及挪用捷運重置基金一事，反駁說「一聽就知道是假的」，強調不可能拿重置基金影響電扶梯維修，將要求市府秘書長陳志銘公布帳目，讓外界「別牽拖一些奇奇怪怪的」。

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