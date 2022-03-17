墊付案卡關 東琉線公船19日起停航

琉球鄉最新的公船琉興號19日起停駛。（記者陳彥廷攝）

2022/03/17 05:30

琉球鄉公所協調民營航班支援 但票價來回差八十元對學生造成負擔

〔記者陳彥廷／屏東報導〕琉球鄉公營交通船「琉興號」因營運資金墊付案在鄉代會卡關，鄉公所以付不出薪水、油錢為由，宣布十九日起停駛，且沒有復航時間表，由於清明連假將至，引起不小反彈，依賴公船上班上學的通勤族，擔心權益受影響，紛紛表達關切。

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三百五十萬元補助案遭否決

鄉公所協調聯營交通船業者支援通勤航班，原先公船早上七點由琉球開往東港的最早航班，將由聯營交通船接手，從白沙碼頭發船，居民票、學生票皆為一百元；不少鄉民認為票價來回一趟就差八十元，對學生造成負擔，認為所會失和也不該讓公船停航。

去年琉球公船受疫情影響，營運狀況不佳，上週鄉公所將今年公船三百五十萬元營運資金補助案送請鄉代會審查，卻遭代表會否決。鄉代會主席陳慶豐表示，往年都是七月臨時會才追加補助，今年元月已撥款四百萬元的預算給公所，才過兩個月公所又要求增加補助，鄉代對資金使用產生質疑，才要求公所提出明細及說明。

資金運用有疑慮 代表會促提明細

陳慶豐強調，否決三百五十萬元補助與公船停駛是兩回事，公所以公船停航脅迫，鄉代會豈能草率行事？他要求公所說明公船營運支付細項，鄉代會將於二十二日召開臨時會檢視。

人事每月支出八十萬 鄉長：都有依據

鄉長陳國在說，公船等同是琉球人的腳，公所不可能隨意停航，公船營運資金墊付案往年都照例通過，今年卻被否決、且連給公所說明的機會都沒有，公船單就人事費就要八十萬元，這些報表每個月都會陳報縣府及審計室，有所依據。

公所將在臨時會提議案 盼早日復航

陳國在表示，去年公船為撐下去，還向公所借款，預算四百萬有約七成已拿來還款，公船公庫的存款其實自二月就已無法支應員工的薪資與油錢，未獲補助真的撐不下去，因考量週五晚間七點半末班船要供外地上班鄉親搭乘，才決定自本週六起停航，公所將在下週鄉代臨時會再提出議案，盼能早日讓公船復航。

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