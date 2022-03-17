南迴鐵車站改善 劉櫂豪：兼顧安全、便利

南迴鐵路金崙等車站辦理改善工程，劉櫂豪要求不僅對於車站外觀及附近景觀改善，也要將民眾反映的安全及便利、舒適等需求納入考量。（記者黃明堂攝）

2022/03/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪昨天要求南迴鐵路沿線車站改善，除了外觀景觀，也應考量安全及便利舒適需求，鐵道局允諾會納入規劃設計辦理。另外，對於六都已完成建置的公車動態資訊系統，交通部長王國材也允諾，待地方政府申請會全力協助。

劉櫂豪昨天在立法院交通委員會質詢指出，南迴地區因台九線南迴公路拓寬通車後，旅客逐步增加，也促使鐵路運輸旅客人潮增加，但部分車站設施無論在安全性及舒適性上，都需加強改善。

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劉櫂豪以金崙車站為例，遮雨簷太短，雨天時旅客避雨空間不足，出站階梯沒有扶手，長者進出不便影響安全。鐵道局目前正辦理的南迴鐵路沿線車站風貌改善計畫，不僅對於車站外觀及附近景觀改善，也要將民眾反映的安全及便利、舒適等需求納入考量。

劉櫂豪說，目前台北市的公車站牌都有液晶螢幕顯示公車抵達時間，便利旅客搭乘規劃，台東市區目前的公車系統動態，僅能透過APP線上查詢，對於在地真正有搭乘需求的長者相當不便，相較於車次密集的都會區，台東其實更需要公車動態資訊系統。

王國材允諾，只要地方政府有向公路總局申請提案，一定全力協助辦理，提升地方的公路公共運輸服務品質。

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