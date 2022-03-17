《興中街大火案 》盧秀燕促中央修法 綠議員批卸責

市議會昨天針對興中街大火案進行專案報告，民進黨多位議員批市府各機關橫向聯繫不足。 （資料照，記者陳建志攝）

2022/03/17 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市議會昨天針對興中街大火案進行專案報告，民進黨多位議員批市府各機關橫向聯繫不足，目前已有法規可執行，市長盧秀燕卻還要中央修法，根本是卸責，國民黨市議員則建議，修訂相關自治條例及降低承租社宅資格，讓更多弱勢有社宅可住；中市都發局表示，請中央修法只是方法之一，還有其他規範，例如建築法及公寓大廈管理條例等。

盧秀燕表示，日前市政會議時，已請相關局處針對「私產內囤積垃圾」如何補強法源依據進行研議。她也呼籲中央儘速修法，讓全國有統一標準。市府則表示，興中大火案並無橫向聯繫問題，該大樓由消防局定期進行檢查消防設備，近期有三次通報都發局查處，都發局均列案追查要求改善。環保局近二年針對房東堆置雜物已開罰二十四次，且每月清除二次，最近一次是本月四日強制清除。

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議員批市府各局處橫向連繫失靈

民進黨市議員黃守達、林祈烽、謝明源、陳淑華、印素貞、蕭隆澤批評說，失火的興中街大樓，消防局之前已掌握是「寄宿舍」，都發局卻渾然未覺，市府各局處橫向連繫失靈，本來就可依大廈管理條例及建築法執行，但市府執行卻有問題，盧秀燕還想把責任推給中央，是只會卸責講空話。

議員賴佳微則建議，整合台中安心旅宿認證的機制，加上教育部認證學生外宿安全的概念，可以規劃推出台中市安心租屋認證。

藍營議員建議修訂相關自治條例

國民黨議員陳文政則建議，可研議修訂相關自治條例，以補強租屋消防安全的執法依據，國民黨議員李中則表示，很多弱勢民眾連社宅都租不起，建議未來社會住宅要朝向減少坪數、降低租金以及取消自償率三個方向調整。

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