《連更新燃氣機組都杯葛》蔡其昌：看不出改善空污的決心

昨天台中空氣品質不佳，天空一片霧濛濛。 （記者陳建志攝）

2022/03/17 05:30

〔記者蘇金鳳、陳建志、蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中十六日空品差，立法院副院長蔡其昌強調，盧市長如果連中火更新成較環保的「燃氣機組」都要杯葛，實在看不出改善空污的決心；立委林靜儀也說，燃氣機組被市府以行政手段影響，慢了一年才能上線，「真的以為台中人靠一瓶谷關空氣就能活四年嗎」；市長盧秀燕則強調，中火燃氣機組已在去年八月動工，市府未擋燃氣。

昨空品轉差 中火停3部機組

台灣西半部昨日空品轉差，中市十六個測站幾乎橘燈，西屯、大肚、大里一度亮紅燈警示，因應空污，中火停三部機組，另七部運轉九十三％到九十七％，趨近於滿載。

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台中市議會昨進行中火發電廠的專案報告，國民黨議員劉士州、黃健豪等人質疑，台中市昨天的空品不好，是否是中火火力全開？議員張廖乃綸也說，中央對台中管制中火綁手綁腳，市長如何能把空氣變好？

民進黨議員林祈烽、陳淑華等人認為，環保局都承認燃氣發電污染比燃煤發電少，盧市長就應該要更支持燃氣機組儘快完工運轉，「先拆再建」是拿市民健康當籌碼，換取市長個人政治利益。

市議員林德宇指出，去年經濟部長王美花發給中火燃氣機組特許建照，當時盧市長還說，中火違法擴建、無法接受，現在又說中火燃氣機組已動工、沒有擋，事實是中火建照被市府卡了十五個月，市府從頭到尾都在騙。

盧秀燕說 市府未擋燃氣

盧秀燕說，市府未擋燃氣，重要的是中央須承諾拆燃煤機組，全國大停電，為補電中火一直開一直燒，才導致空污，是否思考還要用煤來救援發電嗎？且電源要分散，否則很不公平。

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