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    拆電桿、重鋪路 左營大路環境改善啟動

    左營大路進行人行環境改善工程，台電人員進行施工，將電桿拆除。（記者葛祐豪攝）

    左營大路進行人行環境改善工程，台電人員進行施工，將電桿拆除。（記者葛祐豪攝）

    2022/03/17 05:30

    纜線下地、騎樓順平...未來搭配左營大車站計畫 將成為高雄門戶與重心 藍、綠議員齊聲感謝

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕為改善左營大路人行環境，高雄市政府砸下三．八四億元，將全長三．五公里道路的電桿拆除、人行道鋪面重整及騎樓順平，市長陳其邁昨天參加啟動典禮，藍、綠議員齊聲感謝。

    全長3.5公里 斥資3.84億 分四階段進行

    貫穿左營舊部落的左營大路，長期因空中電纜及人行道電桿，影響市容及民眾通行，在立委劉世芳協助下，向中央爭取前瞻經費一．三四億，加上市府自籌二．五億，總計三．八四億進行改善。

    圓環至左營大路六巷先改善 10月底完工

    工務局指出，全案分四階段進行，陸續把空中電箱落地及纜線下地、電桿拆除、設施退出人行空間、人行道鋪面重整、騎樓順平、AC鋪面翻新等。 目前先由圓環至左營大路六巷改善，預計今年十月底完工，後續三階段包括到埤仔頭路、左營高中、台十七線等路段，完工日期將視台電電纜下地進度而定。

    陳其邁昨參加啟動典禮，他表示，左營大路左側為海軍基地，右傍蓮池潭風景區，藉由人行空間整體改造，將重塑左營舊城的市容及天際線，未來搭配左營大車站計畫，將成為高雄門戶與重心。

    當地城南里里長謝金得說，左營舊部落持續沒落，卅三里人口卻不到新左營六里的三分之一，盼人行環境改善後，人口能增加。

    左楠區八位現任議員中，昨天只有國民黨李眉蓁未出席啟動典禮，另三位國民黨議員陳麗珍、陳玫娟、李雅芬上台致詞時，都感謝陳其邁與市府團隊對左營舊部落的重視。

    左營大路人行環境改善工程啟動典禮，市長陳其邁（前排中）與藍、綠議員參加。（記者葛祐豪攝）

    左營大路人行環境改善工程啟動典禮，市長陳其邁（前排中）與藍、綠議員參加。（記者葛祐豪攝）

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