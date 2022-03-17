空拍機飛進官田水雉園區 最高罰150萬

2022/03/17 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕列入國家級濕地的官田水雉生態教育園區，生態豐富，復育水雉有成，最近竟出現多次空拍機騷擾情況，甚至追逐鳥群，讓園區和鳥友氣憤。

水雉園區主任李文珍昨天說，水雉園區被列入國家級濕地保育，園區上空屬於無人機禁飛區，再有空拍機飛進園區，一律報警取締。

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李文珍說，二月中旬至今發現四件空拍機滋擾事件，因低飛加上噪音造成驚擾，出去找人卻很難抓到實證，讓園區非常困擾，沒想到在園區工作要復育、救鳥護鳥，現在還要會抓無人機。

有空拍機玩家躲在園區附近的甘蔗園，操作空拍機要飛入水雉園區上空，園區保育員趕到制止，因空拍機還未進入園區，也只能提醒園區是禁航區後就讓對方離開。

園區上週再發現有空拍機飛進園區保育池上空，出去找機主果然找到人，通報警方到場，但對方聲稱接受委託調查台糖土地環境，且是沿著園區邊緣飛行，否認闖入，也只能留下對方連絡資料後放人離開。

在園區拍攝鳥類生態的鳥友說，空拍機干擾水雉園區的生態不可取，應依法究辦。

李文珍強調，官田水雉園區（官田濕地）為國家級重要濕地，是空拍機禁航區（紅區），使用空拍機進入園區觸犯民航法，可通知警察機關取締。依民航法，可處卅萬元以上、一百五十萬元以下之罰緩，並得沒入遙控無人機。

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