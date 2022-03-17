為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    評國民黨參選人 黃偉哲：3人優點我都有

    2022/03/17 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕市長黃偉哲獲得民進黨提名爭取連任，昨天北上接受電台專訪時，針對國民黨有意參選市長的謝龍介、陳以信、高思博，強調「三人都是可怕又可敬的對手，各有特質」，也表示「三人的優點其實我都有。」認為台南不斷在進步，有信心搶回上屆選戰綠營流失的票源。

    黃偉哲表示，陳以信年輕且是博士，高思博也是高學歷，家族在台南有歷史，政經實力不容小覷；謝龍介的台語非常好，台語程度就算在民進黨裡應該也是排在前面，本土性、在地連結不錯。

    他強調三人都是可怕又可敬的對手，動作很大、攻勢很強，希望藍營不論誰出線，都能做到君子之爭，不要口出惡言、放冷箭。

    不過，黃偉哲說，「三人的優點其實我都有」，因為自己學歷也不錯、在地經營久、台語亦不錯，且經過現任市長的歷練，這幾年來民眾還算肯定，雖然市府還有很多值得努力的地方，但都市發展有在往前走，民調也在往上成長。

    談到爭取連任的心境，黃偉哲回首獲得提名的過程有點波折，形容「像掉了一層皮」，並對於「綠營隨便提名個西瓜都能當選」的說法，表示民進黨現在的初選機制是民調，經過民意選擇出來的，「絕不是西瓜！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播