評國民黨參選人 黃偉哲：3人優點我都有

2022/03/17 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕市長黃偉哲獲得民進黨提名爭取連任，昨天北上接受電台專訪時，針對國民黨有意參選市長的謝龍介、陳以信、高思博，強調「三人都是可怕又可敬的對手，各有特質」，也表示「三人的優點其實我都有。」認為台南不斷在進步，有信心搶回上屆選戰綠營流失的票源。

黃偉哲表示，陳以信年輕且是博士，高思博也是高學歷，家族在台南有歷史，政經實力不容小覷；謝龍介的台語非常好，台語程度就算在民進黨裡應該也是排在前面，本土性、在地連結不錯。

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他強調三人都是可怕又可敬的對手，動作很大、攻勢很強，希望藍營不論誰出線，都能做到君子之爭，不要口出惡言、放冷箭。

不過，黃偉哲說，「三人的優點其實我都有」，因為自己學歷也不錯、在地經營久、台語亦不錯，且經過現任市長的歷練，這幾年來民眾還算肯定，雖然市府還有很多值得努力的地方，但都市發展有在往前走，民調也在往上成長。

談到爭取連任的心境，黃偉哲回首獲得提名的過程有點波折，形容「像掉了一層皮」，並對於「綠營隨便提名個西瓜都能當選」的說法，表示民進黨現在的初選機制是民調，經過民意選擇出來的，「絕不是西瓜！」

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