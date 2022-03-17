加開篩檢站 估10天採3千人拚清零

南市衛生局自三月五日傳出鹽水區本土確診個案迄今，累積篩檢次數已破萬。（南市府提供）

2022/03/17 05:30

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕南市府強化防疫作為，十四日起連續三天無新增武漢肺炎本土確診案例，衛生局昨日起在新營和柳營區設置社區PCR篩檢站，預計十天內篩檢三千人次PCR，希望使台南市清零，衛生局長許以霖更親自前往新營衛生所為民眾採檢，與醫護攜手在第一線全力阻絕疫情，保障市民健康安全。

新營和柳營區設篩檢站

許以霖表示，目前台南疫情雖趨近穩定，但為找出社區可能潛在感染源，市長黃偉哲指示從即起到三月廿五日在新營衛生所、新營體育場、新營太子宮、柳營衛生所等地設置社區PCR篩檢站。

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衛生局表示，針對近日公布鹽水區、新營區等相關確診個案接觸或足跡重疊者，持續進行社區擴大篩檢及二採，截至十五日最新出爐報告共一五二一人，結果皆為陰性；從屏東宮廟旅行團傳播鏈開始，延伸至鹽水區家族群聚事件，再到復健巴士、藥事人員確診導致院內感染等，迄今累積篩檢次數已破萬。

許以霖指出，目前台南市幾個熱區的社區篩檢結果都是陰性，且幾個職場相關接觸場域的傳播鏈，經過二次PCR結果大部分也都是陰性。

佳里國中有位老師因與確診者足跡重疊，全校昨天下午預防性停課半天，一千位學生昨天中午用餐後放學，今天（十七日）正常上課，但該名老師任教的一年級五個班級今天改為在家線上教學一天。

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