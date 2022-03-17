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    首頁　>　生活

    因應防疫 國中小新生採多元報到

    2022/03/17 05:30

    〔記者劉婉君／台南報導〕一一一學年度公私立國中小新生入學作業已於三月展開，因應防疫，各校採取多元報到及登記方式，其中以「在學兄姊代繳資料」最多，共有二三五校實施，另外還有線上、郵寄及親送等，教育局並提醒私立學校，不得以任何理由拒絕學生登記，也不能藉由測驗、面談等篩選學生。

    有兄姊代繳、線上、郵寄及親送

    南市一一一學年度實施新生入學總量管制的國中有四所、國中小一所、國小六所，自由學區加總量管制的國小則有三所。教育局表示，根據統計，學校採取的多元登記報到方式中，最主要為「由已在學兄姊代為繳交資料」，其次為「放置於校門口警衛室」共一六八校、「郵寄」一六四校，其他如線上、傳真或電子郵件等則有一二三校，家長可先了解學校的辦理方式。

    私校不能以測驗、面談篩選學生

    教育局呼籲私校，應尊重學生家長自由申請登記入學意願，考量公平均等錄取機會原則下，不可以智力測驗、學業成就測驗或面談等方式，作為錄取學生的依據，也不得以任何理由拒絕學生登記，教育局將會指派督學至各校督導登記及抽籤作業，家長及學生若有發現私校不當招生或拒絕登記的情形，可向教育局檢舉。

    公立國中小新生 25、26日報到

    教育局提醒家長，私立國中小新生入學登記時間為十八日上午八時至下午四時、十九日上午八時至中午十二時，抽籤日期為二十日上午九時三十分起至抽完全部籤卡為止，報到時間為二十二日至二十五日上午八時至下午四時。公立國中小報到時間則為二十五日上午八時至下午四時、二十六日上午八時至中午十二時。

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