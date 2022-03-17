五峰清泉溫泉會館改造 用地卡關

五峰鄉公所爭取原民會核定一千八百八十六萬元經費改造清泉溫泉會館，暫時喊卡。（記者廖雪茹攝）

2022/03/17 05:30

〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣五峰鄉公所二○二○年爭取原民會核定一千八百八十六萬元經費改造清泉溫泉會館，原訂去年冬天營運，但委託設計監造後，始知戶外大眾湯池有一塊未登錄地，須向國有產財署申請撥用，原設計也得重新規劃，迫使改造計畫暫時喊卡。

五峰鄉公所秘書羅詩偉表示，清泉溫泉會館投入四千萬餘元重建後，因未申請污水排放許可而被開罰並休業，公所依溫泉法相關規定，前年提計畫爭取原民會補助，同時辦理改造工程和委託經營，準備整修管線、污水設施、擴增湯屋至十二間，但在申請雜項執照時，卻發現會館的戶外大眾湯池有一塊未登錄地，無法取得雜照而未能開工。

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溫泉會館基地因位在都市計畫保護區、土石流潛勢溪流，以及河川治理線的範圍內，公所在立委高金素梅和新竹縣政府的協助下，突破法規層層限制，去年獲得農委會公告廢止特定水土保持區、經濟部水利署第二河川局同意土地使用，但向國有財產署申請土地撥用時，卻因「無妨礙都市計畫書證明」未包含這塊未登錄地，未能取得用地。

羅詩偉說，公所已爭取原民會保留補助款，除了持續前述行政程序，努力取得國有財產署撥用土地外，同時也請設計監造廠商排除未登錄地的部分，修正原規劃設計履約，但協調多次未果；為免全案再度延宕，若月底前仍未獲配合，不排除解約重新招標，以利溫泉會館能夠儘快施工，爭取今年底前營運。

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