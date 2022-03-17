五峰清泉溫泉會館改造 用地卡關
2022/03/17 05:30
〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣五峰鄉公所二○二○年爭取原民會核定一千八百八十六萬元經費改造清泉溫泉會館，原訂去年冬天營運，但委託設計監造後，始知戶外大眾湯池有一塊未登錄地，須向國有產財署申請撥用，原設計也得重新規劃，迫使改造計畫暫時喊卡。
五峰鄉公所秘書羅詩偉表示，清泉溫泉會館投入四千萬餘元重建後，因未申請污水排放許可而被開罰並休業，公所依溫泉法相關規定，前年提計畫爭取原民會補助，同時辦理改造工程和委託經營，準備整修管線、污水設施、擴增湯屋至十二間，但在申請雜項執照時，卻發現會館的戶外大眾湯池有一塊未登錄地，無法取得雜照而未能開工。
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溫泉會館基地因位在都市計畫保護區、土石流潛勢溪流，以及河川治理線的範圍內，公所在立委高金素梅和新竹縣政府的協助下，突破法規層層限制，去年獲得農委會公告廢止特定水土保持區、經濟部水利署第二河川局同意土地使用，但向國有財產署申請土地撥用時，卻因「無妨礙都市計畫書證明」未包含這塊未登錄地，未能取得用地。
羅詩偉說，公所已爭取原民會保留補助款，除了持續前述行政程序，努力取得國有財產署撥用土地外，同時也請設計監造廠商排除未登錄地的部分，修正原規劃設計履約，但協調多次未果；為免全案再度延宕，若月底前仍未獲配合，不排除解約重新招標，以利溫泉會館能夠儘快施工，爭取今年底前營運。