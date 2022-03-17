斥資9千萬 竹市客製化7校風雨球場

新竹市民富國小的風雨球場昨天啟用，學生稱讚實用又方便，不論晴雨都能盡情打球。（記者洪美秀攝）

2022/03/17 05:30

民富國小風雨球場啟用 外型有如樹海中的大落葉 學童稱讚實用又漂亮

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市民富國小的風雨球場昨天啟用，外型屋頂曲線起伏，有如「樹海裡的大落葉」，市長林智堅表示，為讓孩童有更好的運動場域，他上任後向教育部爭取改善二十九校操場及運動設施，並投入九千零七十六萬客製化七校全新風雨球場，歷經兩年工期，包括民富國小、香山高中、光武國中、建功國小、載熙國小與頂埔國小去年六月起陸續啟用，朝山國小則三月底完工。

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林智堅說，在教育部及市議會支持下，市府投入九千零七十六萬打造七校風雨球場，讓孩童不論晴天或雨天，都能自在舒適地運動。

學童讚：不論晴雨都能盡情打球

民富國小全新風雨球場，不只是蓋一個棚架，外型如同「樹海中的大落葉」守護著孩子，民富國小籃球隊表示，風雨球場實用、方便，具遮陽擋雨功能，不論大太陽或下雨都能盡情打球；六年級郭姓女學生也說，全新風雨球場運動起來涼爽，形狀也很漂亮。

透過格柵、顏色調整 獨一無二

教育處表示，頂埔國小、建功國小、載熙國小、香山高中、光武國中、民富國小、朝山國小七校風雨球場陸續啟用，都具備開放性、通風性且光線充足，藉由格柵、顏色、形式的調整，打造獨一無二風雨球場，感謝中央支持與補助，讓每個學校都有其特色，不論劍道社、童軍社等都能使用球場。

教育處表示，市府這幾年投入三．四四億改善各校體育設施，近年更爭取各校操場整修與風雨球場興建，提供學童更舒適的運動空間，並透過設計力導入公共建設，孕育出學校各自的校園特色。

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