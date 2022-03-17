逾億補助 苗縣綠光海風單車道優化

中央挹注逾億元，苗縣綠光海風自行車道將優化。圖為現況。（記者蔡政珉攝）

2022/03/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府沿海岸線建置全長六十八‧五公里的綠光海風自行車道，北端的竹南鎮可銜接新竹市海岸線，南端苑裡鎮可延伸到台中市大甲區。今年縣府爭取經費辦理全線車道優化 ，已獲交通部核定補助一億一千五百五十萬元經費，將強化單車旅遊的深度與廣度。

八月開工 明年六月完工

縣府水利處城鄉發展科指出，苗栗縣竹南鎮與新竹市十七公里自行車道銜接工程已於去年完工，未來將持續優化改善苗栗縣綠光海風自行車道全程路段，尤其是鋪面不平整、自行車牽引道改善等部分，希望未來讓車友有更好的體驗。整體工程預定今年四月完成設計監造勞務標發包、八月開工，明年六月可完成各項優化工程。

請繼續往下閱讀...

改善鋪面、標誌 新設牽引道

縣長徐耀昌表示，工程主要優化全段車道鋪面、標誌標線導引、導覽牌、路基和欄杆維修等；另於銜接西濱玄寶大橋處新設自行車牽引道上橋，可省去繞路不便，縮短約五公里路程，且不用擔心因繞路而迷路，且更親近河口生態景觀。

綠光海風自行車道，自北端的竹南經後龍、通霄再往南延伸到苑裡，沿途景觀包括龍鳳、外埔及苑港漁港、通霄海水浴場、龍鳳宮、拱天宮、通霄神社等漁港和宗教信仰中心；另外也有子母和過港隧道，合歡石滬、好望角、精鹽廠觀光園區及近年來最夯的日落大道以及新埔車站歷史建築和房裡古城等特色景點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法