《彰化》不止黃花風鈴木 吳晟：苦楝也有看頭

彰化縣舊濁水溪田尾段北側堤岸道路苦楝樹小紫花盛開，輕柔淡雅。（資料照，記者劉曉欣攝）

2022/03/17 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕近來彰化各地黃花風鈴木盛開，各鄉鎮皆有「黃花風鈴木景觀大道」，今年進入大爆發期，彰化縣不管走到哪裡都可以遇到「滿路黃金」，黃花風鈴木處處開，網友紛紛曬美照，也有人揶揄「景觀單一，黃花風鈴木快要變成縣花！」

極力倡導種植台灣原生樹種的詩人吳晟呼籲國人，種樹勿「獨沽一味」，現正綻放的苦楝樹，也呈現另一種沉穩的美感。

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早年南彰以溪州鄉台一線水尾段、二水坑內坑步道的黃花風鈴木最引人入勝，經媒體報導，和網友打卡，引發種植潮，田尾鄉的公園路、溪州花博公園附近的俊勇路、社頭「樂活襪之鄉」前的高鐵下方都成為知名的打卡勝地，四處可見燦爛的金黃，黃花風鈴木為彰化鋪出滿地金黃，但有網友嘲諷「黃花風鈴木快變成縣花」。

園藝達人許再生說，彰化溪州、田尾、永靖都是「苗木的故鄉」，黃花風鈴木取得容易，彰化佔地利之便，過去幾年大量種植，今年春天終被「金黃」攻佔。

吳晟說，台灣人迷信外來種，對樹商而言，外來樹種較有賺頭，於是繼黑板樹、小葉欖仁、櫻花之後黃花風鈴木、洋紅風鈴木、落羽松相繼成為樹木市場新寵兒。網路打卡，加上媒體炒作，讓大家注目焦點集中黃花風鈴木「俗豔」之美，其實現在苦楝樹開得正漂亮，與黃花風鈴木相較，它不張狂，散發內斂之美，它是台灣原生種，屬於優質樹材，上百年後，它更具價值，但黃花風鈴木卻較無經濟價值。

他說，因為有利潤，樹商大力推銷，但這些外來種樹木反而吞噬本土樹種，「美麗只是一時」，國人應建立正確的種樹觀念，即「多樣性」，生物棲息也更健康，也就是台灣原生種優先，它畢竟經過數千年的考驗，最適合生長在這個地方，先確立「本土性」，再來談「多樣性」。

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