《彰化》3保育區蝦猴量 王功區大減1.5倍

彰化區漁會蝦猴保育班成員每天都會到沿海巡護，三區海岸都設立禁止採捕公告，嚴格執行禁止濫捕濫抓。 （彰化區漁會提供）

2022/03/17 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕俗稱「蝦猴」的螻蛄蝦，分布在雲林到苗栗沿海，其中又以彰化縣芳苑鄉王功、伸港鄉數量最多，縣府公告伸港、王功共三個潮間帶為「蝦猴保育區」，不料近十年來，三個保育區蝦猴數量不增反減，尤以王功區從二○一二年到去年九月大減一點五倍，縣議員賴清美質疑設立保育區後，蝦猴愈保護數量愈少，花大錢卻沒效果，再這樣下去恐怕會絕跡。

議員批花大錢卻沒效果

縣府農業處表示，伸港蝦猴保育區資源減少的原因，應是環境改變及彰濱工業區開發，致使海岸流沙增加，蝦猴族群有南移現象。王功則是潮間帶愈來愈砂質化，海水滿潮無法帶來浮游生物或是其他食物來源，造成蝦猴有遷徙現象。將持續監測蝦猴資源量及底床地形變化，並檢討保育區是否修正。經委託水產試驗所辦理增值放流，比對這兩年調查結果，蝦猴密度有微幅增加趨勢，將持續與彰化區漁會蝦猴保育班合作，進行保育區巡護工作。

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縣府：與保育班合作巡護

賴清美說，伸港一區二○一二年九月每平方公尺有八點四五尾，去年九月只剩七點一五尾；伸港二區從每平方公尺六點五八尾，衰減到四點六二尾；王功更從三十三點二七尾驟減僅剩十三點三二尾，大減一點五倍。設立保育區是為了讓蝦猴數量回升，卻不增反減，令人不解。

彰化區漁會蝦猴保育班人員表示，與經濟部工業局合作進行「蝦猴保育養護計畫」，去年底進行放流試驗，發現有許多蝦猴在新棲地順利築穴，增加區域性族群密度，期望可增加雌雄蝦猴相遇機率並增加繁殖率。目前伸港與王功保育班成員共四十人，每天都會到沿海巡護，這三區海岸也都設立禁止採捕公告，嚴格執行禁止濫捕濫抓，呼籲大家一起來維護蝦猴生態環境及資源永續，發揮保育與觀光休閒功能。

俗稱「蝦猴」的螻蛄蝦，分布在雲林到苗栗縣沿海，其中以彰化縣芳苑鄉王功、伸港鄉沿海數量最多。 （彰化縣府提供）

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