嘉義》吳杯初濟生病院歷史建築整修 7月底完工

吳杯初濟生病院將留有花磚的建築殘塊放在二樓展示。（記者林宜樟攝）

2022/03/17 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣歷史建築朴子市牛挑灣吳杯初「濟生病院」，二○一五年遭蘇迪勒颱風吹垮，縣文化觀光局向文化部文化資產局申請整修，獲兩千兩百萬元經費補助，整修採文化資產修復少見的新舊共構方式設計，將殘蹟、物件巧妙呈現，工程預計七月底完工後，委由當地松梅國小經營管理，成為地方保存文資新模式。

未來將委由松梅國小管理

濟生病院創建於日治時期昭和三年（公元一九二八年），為當時畢業於台灣總督府醫學校的吳杯初醫師返鄉開業的場域，磚木造建築的洋樓式西醫診所，也是朴子地區第一棟洋樓式醫生館；二○一五年元月嘉縣公告為歷史建築，但同年八月蘇迪勒颱風來襲，造成建物嚴重損壞。

請繼續往下閱讀...

原建物立面碎塊 置外部展示

負責規劃整修設計的雲林科技大學建築與室內設計系副教授蘇明修說，當時颱風造成建物立面粉碎，因此整修規劃，未採原樣恢復，而將殘蹟、碎塊融合修復展示，此做法在文資修復案例中很罕見，感謝縣府文觀局及審查委員認同。

濟生病院入口意象設計藥罐噴泉，讓民眾感受醫療傳奇氛圍，一樓留下四座原有立柱及部分牆面，呈現舊有花磚彩瓷，以鋼構補強結構，並修築竹編牆面，採新舊共構；二樓部分做為醫療文化展示館，原有建物立面碎塊放置在建築外部展示，民眾可透過玻璃帷幕觀看，屋架以木構採原有設計修復及仿做。

蘇明修說，吳家後人還出資購買鄰地，搭建公廁，整體空間將成為社區、學校利用場域。

松梅國小校長黃志強說，學校加強學生與社區情感連結，與牛挑灣文史工作室負責人伍麗環一同構思濟生病院永續經營方式，正由學生製作花磚，成品將裝飾在濟生病院建物；校方管理三友學堂及濟生病院兩座歷史建築，未來將製作社區導覽地圖，讓外界瞭解牛挑灣文化。

吳杯初濟生病院一樓將做為學校及社區使用空間。（記者林宜樟攝）

這座歷史建築採新舊共構方式修復。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法