桃園》警喬裝買槍 面交逮獲2嫌

2022/03/17 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局九到十五日執行「除暴掃黑專案行動」有斬獲，其中，楊梅警分局獲報黃姓、陳姓男子在中壢區販售槍械的行徑囂張，便與中壢警分局聯手查緝，派員喬裝買家向兩嫌接洽買槍，談定一百萬元買兩把制式手槍、一把改造霰彈槍，約妥十一日晚間面交，等兩嫌一現身，埋伏的幹探衝上前逮捕並查扣槍械證物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

這波專案行動由市刑事警察大隊統籌規劃，共查獲檢肅對象五人、共犯卅七人與涉嫌暴力討債六件六人，扣得槍枝十二把、子彈廿二發，還有槍械零組件、改造工具等。

請繼續往下閱讀...

廿二歲黃男與廿歲陳男在中壢區賣槍危害治安，警方接獲檢舉後，派員喬裝買家跟他們洽商，為了卸下兩嫌心防，員警用計討價還價，終於說好以一百萬元購買兩把制式手槍、一把改造霰彈槍，相約十一日晚上在中壢區環中東路交易，兩嫌依約攜槍前來，埋伏員警一擁而上壓制並查扣槍械，訊後除送辦，還要追查其槍械來源。

另外，五十歲黃男與四十三歲許男涉嫌經營地下兵工廠、改槍販售，楊梅警分局獲報後，十一日收網在黃男平鎮住處逮回兩嫌，扣得制式手槍、改造手槍各一把與掌心雷手槍四把，及子彈十六發（含小達姆彈五發），另有槍枝零組件、改造工具各一批，警方訊後也依違反槍砲罪嫌送辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法