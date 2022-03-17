桃園》新明市場扶植文創 首年免費設攤

中壢區新明公有零售市場閒置攤位，經發局將推出「文創基地攤位進駐實施計畫」，邀請文創團隊進駐。（記者李容萍攝）

2022/03/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「新明公有零售市場」原為住商混合大樓，市府經濟發展局二○一四年進行耐震補強、整建活化及外觀拉皮後，朝多元經營，但二樓除十多攤命理、算命老店，招商困難，部分攤位閒置七年之久，經發局新推出「文創基地攤位進駐實施計畫」，公開招募市民參與，通過審核者有機會零元進駐創業做生意，即起至三月卅一日受理收件。

經發局長郭裕信表示，這項招募計畫釋出二樓十一個攤位，鼓勵有創意的市民朋友進駐，經審核入選者，除須自費水電費，使用費第一年免收，年度考核通過者，第二年減免五十％，第三年減免卅％，第四年依原價計收，期待藉此營造市場新魅力，促進空間活絡、轉型，申請文件可至「桃園市政府入口網」最新消息網頁下載。

請繼續往下閱讀...

經發局去年投入經費改善新明市場環境，讓整體氣氛舒適明亮，並策辦系列展覽、市集、工作坊等，引進文創、編織手作、書店、畫室、花藝、布作、咖啡、烘焙工作等品牌攤位試營運；二樓正舉辦「新新明圖鑑─市場人大集結」特展，即起至六月卅日的每週末有假日市集、表演及手作活動，配合「桃園好市乘雙券」活動，方便民眾來參觀、消費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法