桃園》購物節壓軸青埔宅 值1767萬元

中壢區青埔特區內國際金融雙星大樓的成屋。（記者李容萍攝）

2022/03/17 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「桃園購物節」去年十月廿二日開跑到這個月底結束，市長鄭文燦繼上週公布壓軸抽獎獎項兩間好宅中的桃園區小檜溪房屋（現為在建預售屋）後，昨「開箱」另間好宅獎項，是中壢區青埔特區內國際金融雙星大樓的成屋。他鼓勵民眾憑活動期間在市境消費滿五百元發票上網登錄，就有機會中獎住新房，成為桃市幸福生活圈的一份子。

鄭文燦說，國際金融雙星大樓的好宅獎項由威均建設、大清建設機構、宜雄建築、宜誠團隊、興富發建設、樺龍集團、新潤興業業務部等七家品牌建商聯名贊助，市值一七六七萬元（包括裝潢、家電等），空間約卅七坪，格局為二房二廳二衛浴，距高鐵桃園站約六分鐘的步行距離，生活及交通機能方便。

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消費500元以上 可登錄發票

鄭文燦表示，任何人均可參加購物節抽獎，消費發票截止日為三月卅一日，上官網登錄發票的截止日為四月七日，四月十五日壓軸抽獎，另有六輛汽車、廿多輛電動機車、HONDA重機、iPhone13等獎項尚未抽出。

市府經濟發展局統計，購物節活動截至前天登錄發票筆數三五六萬八八九六筆、發票總金額一二三億八五二一萬餘元，有效刺激武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下的經濟復甦。

中壢登錄發票冠全市

有趣的是，登錄最大金額的消費是購屋，買汽車的也不少，登錄發票最多行政區在中壢區，是第二名桃園區的三倍之多；新竹陳先生來觀音區買了兩棟透天厝，並添購家具、家電等，全家大小參加登錄抽獎，已抽中三輛電動機車、四支手機，興奮地說：「要繼續買、繼續登」。

「桃園購物節」消費登錄活動最大壓軸抽獎獎項中的千萬青埔好宅，昨公開亮相。（記者李容萍攝）

市值一七六七萬元，包括裝潢、家電等。（記者李容萍攝）

市長鄭文燦（中）偕贊助建商同台宣傳「桃園購物節」消費登錄活動倒數，呼籲想抽中千萬青埔好宅等獎項民眾趕快登錄發票。（記者李容萍攝）

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