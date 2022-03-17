《北市議員爆料》捷運新埔站電扶梯逾期6年 更換遭拒

2022/03/17 05:30

北捷︰使用年限非更換年限 均經專家審查

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕位於新北市板橋區的台北捷運新埔站，三月十一日晚上十點多發生上行的電扶梯「倒退嚕」失速下滑意外，約三十名乘客摔倒後擠壓，造成四人受傷；台北市議員李建昌、簡舒培昨天爆料說，這座電扶梯已逾使用年限六年，三年前申請更換卻被重置基金審議委員會拒絕，北捷各車站共有三九二座電扶梯逾期使用，批評台北市政府罔顧公共安全。

對此，台北捷運公司回應說，行政院公布的財物標準分類中，所謂的使用年限並非更換年限，可依實際狀況經過審查後進行重置的標準，電扶梯的重要零組件重置項目均由捷運局專家學者審查通過，電扶梯安全是專業問題，呼籲外界回歸專業討論。

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簡舒培、李建昌批評說，根據行政院公布的財物分類標準，電扶梯使用年限是十六年，新埔站的事故電扶梯在二○○○年建置，早在二○一六年就應汰換，延用至今已逾期六年，和新埔站故障電扶梯同時間建置、目前仍在使用的有二十三座電扶梯，分布在板南線新埔站、江子翠站及龍山寺站等，北捷主張「使用年限只是參考」，抱著能修就修的消極態度，讓人擔心意外重演。

李建昌指出，重置基金在二○一六年十月之後，不曾核准更換電梯、電扶梯的重要零組件，北捷全線各站共有三九二座電扶梯已逾使用年限，重置基金審議委員會由北市府局處首長、專家學者組成，市長柯文哲先前還自豪「左手向右手借錢」沒問題，挪用重置基金幫市府省下向銀行借款的利息，過去提報更新電扶梯都為了省錢而沒做，罔顧公共安全。

柯文哲反駁說，議員的指控不實，他不可能拿重置基金來影響電扶梯維修，要求市府秘書長陳志銘公布帳目，不要讓外界「牽拖一些奇奇怪怪的」。

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