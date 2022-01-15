大二女練健美 3個月奪金

弘光運休系學生林曉郁參加健美賽奪一金一銅兩面獎牌。（記者張軒哲攝）

2022/01/15 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕近年到健身房運動蔚為風潮，弘光科技大學健美隊這學期才成立，三位學生上週參加台灣先生健美錦標賽，總共獲得一面金牌、二面銅牌。大二學生林曉郁在比基尼一百六十公分級、健體不分級兩個項目分別奪金與摘銅，一人拿下兩面獎牌。

林曉郁透露，家人起初反對她練健美，擔心會變成「金剛芭比」，後來用成績說服家人：「不是金剛芭比，身形線條很美！」

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運動休閒系系主任吳海助表示，三位參加比賽的同學分別是大二的林曉郁、葉明均、李承翰，健美隊成軍不到一年，便取得佳績。首次參賽的李承翰才練習三個月，拿到第五名成績，也很難得。

林曉郁說，自己從小練習田徑，三個月前在教練帶領下，才開始重訓練健美，二個月前第一次參加健美比賽試膽量。比賽時要穿比基尼泳裝與高跟鞋，「是我第一次這樣穿」，不過，她自信向評審展現肌肉線條，「決定去做後，勇氣很重要，這是我喜歡的事情」。

林曉郁說，第三次參賽奪冠，她更有自信，肌肉線條也比之前更明顯。除了教練指導，每天花三個小時自主練習，比賽前進入「減脂期」，嚴格控制總熱量，自己烹調食物，一天只吃一千三百七十五大卡，讓身形雕塑更明顯。

身形線條美 「阮孫有夠水！」

林曉郁透露，阿公、阿嬤也很關心比賽結果，還誇讚「阮孫有夠水！」接下來要準備三月的台中市健美代表隊選拔。

獲得第三名的葉明均說，以前覺得自己太胖，大一時開始到健身房練習，加入健美隊，在教練指導下，一個禮拜練習五天，重訓兩小時，再做有氧運動一小時，這次獲第三名是目前個人最佳成績。

弘光運休系學生林曉郁（左）、葉明均（右）參加健美賽奪1金2銅。（記者張軒哲攝）

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