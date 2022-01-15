左營水肥廠舊址都更招商 引資50億

位於左營區大中二路、民族路口廢棄水肥廠舊址的機20機關用地，正式啟動公辦都更招商。（高市府提供）

2022/01/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於左營區大中二路、民族路口的廢棄水肥廠舊址，市府正式啟動公辦都更招商，昨天吸引將近五十家潛在投資人參加，預估引進民間投資達五十億元。

吸引近50家資產管理等業者參加

左營機20機關用地的廢棄水肥廠舊址，一九七八年起啟用，二○一○年關廠功成身退。市府去年完成廢棄水肥廠拆除，及簡易綠美化改造工程，暫闢建面積八千平方公尺的綠帶。

請繼續往下閱讀...

市府昨天舉行機20用地高雄場公辦都更招商座談會，由副市長林欽榮主持，吸引將近五十家資產管理、壽險、建設公司等潛在投資人參加。

交通便利 搭配都更一六八專案

林欽榮指出，機20基地可直接連接國十，往北到橋科、往南到市中心區，距高鐵左營站僅十分鐘車程，交通便利。

林欽榮強調，本案都計變更已由內政部都委會審議通過，將提供一．四公頃的第五種住宅區，同時有○．四公頃的公園及廣場用地，都更招商擬劃設兩處各○．七公頃更新單元，採兩案共同招商，並透過都更權利變換方式，與民間合作投資，規劃市府分回百戶以上社會住宅、日照中心等公益設施及權利金。

林欽榮說，本案搭配「高雄都更一六八專案」，可確保開發期程，增加招商誘因。他期許機20公辦都更案能比照「亞灣特貿三公辦都更案」，順利招商。

17日北上辦台北場招商座談會

都發局表示，本月十七日將前往台北寒舍艾美酒店，舉辦台北場招商座談會，預估本案可引進民間投資達五十億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法