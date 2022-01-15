《彰化》出泉量剩90噸 清水岩溫泉難泡湯

清水岩溫泉露營區目前出水量只有九十噸，彰化縣府與業者協調達成共識，只能先泡腳還不能泡湯。（記者陳冠備攝）

2022/01/15 05:30

彰縣府與業者達成共識 僅開放泡腳池 規劃春節開放

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的「泡湯」了！彰化縣清水岩溫泉露營區的溫泉出水量，從原本一五三噸降為九十噸，使得標業者的溫泉會館遲遲無法開張營業， 近日縣府與業者達成共識，只能開放泡腳池，無法讓民眾泡湯，園區預計本月十六號舉行「彰化同樂日」時先試水，並規劃春節期間開放。

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明天「彰化同樂日」先試水

清水岩露營區十年前探測出溫泉，彰化縣政府向中央申請與自籌經費共四億元開發溫泉區與豪華帳篷區，二○二○年完成OT招商，去年十月風光開幕，不過業者接手後發現，溫泉量一直未達到每日一五三噸數量，另外從未測試連續七十二小時洗井作業，在無法判定泉源穩定下，不敢開放溫泉區，僅開放帳篷區住宿。

溫泉量未達每日一五三噸

縣府城觀處近期已與業者達成共識，先針對目前每日取水量進行測試，並先開放泡腳池，同時連續多日「實抽」洗井作業，目前初步確認取水穩定，每日約九十噸，可是溫泉區戶外泡腳池約有十五池，能否應付這麼多的水池量？縣府與業者將進行測試。

業者表示，泡腳池每日用水量約五噸，不過部分泡腳池沒有迴水系統，恐使水源浪費，每日用量可能暴增七十噸，且目前出水溫度約三十多度，需加熱至四十五度，將使用電量增加。此外，湯屋內部電路與供水還在檢修，至今未辦理點交，另外每日溫泉量不足規定，是否能開放？還有待觀察。

契約無約定泉量 年後將洗井測試

城觀處長田飛鵬表示，當初鑽探溫泉出水量每日可達約一五三噸（容取二十％，即最少一二二公噸），目前每日九十噸出水量，提供原有的溫泉區已是足夠，是業者規劃新增泡湯設施，而有所不足，另外湯屋管線問題目前已進行檢修，預計農曆年後可以完成點交，泡腳池當初設計就沒有設計迴水系統，業者若認為需改為迴水系統，也可提出改善計劃。

田飛鵬說，縣府與業者簽訂十一年合作契約，對方首年付一五○萬元權利金，另每年需繳七十五萬元租金，縣府每年亦可抽成營業權利金四%至十％（階梯式抽成），縣府極力解決「泉量」不足問題，根據OT契約，並沒有約定「泉量」，對此雙方各有主張，縣府年後會進行洗井測試，看「實抽」結果再研議。如果還是有爭議，依契約規定，透過「協調委員會」處理，不會直接調降契約條件或租金。

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