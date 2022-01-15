七股五天案場開工 年發電量4.2億度

市長黃偉哲（右四）、經濟部能源局局長游振偉（左四）應邀為七股五天案光電場動土。 （記者楊金城攝）

2022/01/15 05:30

〔記者楊金城／七股報導〕太陽能光電場「七股五天案場」，昨天動土開工，開發面積近三百公頃，裝置容量高達二九六MW（百萬瓦），年發電量四．二億度，可供南市十一萬五千多戶用電，二○二三年中發電併網後，將成為全台最大的地面型光電場。

七股五天案場由中租能源與力暘能源合作開發，投資約二百億元在七股溪南里建置光電場，開發商費時二年多，以一甲地一年四十萬元租金向近四百位地主租地，另租下約一百甲國有地，取得地方共識相當不容易。

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包括市長黃偉哲、經濟部能源局局長游振偉應邀與中租能源董事長陳鳳龍、力暘能源總裁古盛煇等人參加動土，祈求施工順利，地方民代、里長和地主都出席動土典禮，場面盛大。

黃偉哲說，台灣不能沒有電，沒能源轉型勢在必行，台南日照充足，發展太陽光電是最好的選擇，歡迎綠能廠商來台南投資開發。

力暘能源進駐七股來，累計捐贈三七○萬助學，昨再捐贈八十萬元做為七股區急難慰助金，由七股區長顏文穗代表受贈，期待綠能發展，與地方共榮共好。

游振偉說，台灣發展綠能，太陽光電居關鍵地位，台南市並是太陽能設置全台第一名的縣市，七股以前是曬鹽，現在轉型成太陽能光電，相信在中央與地方、業者合作下能共榮共存，成為鄉親的好厝邊。

七股五天案場預計明年中完工後發電併網量，年發電量可達到四．二億度，紓解台灣缺電危機。

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