大阿里山賞河津櫻 首選樟樹湖

樟樹湖茶園櫻花值得尋幽訪勝。（記者蔡宗勳攝）

2022/01/15 05:30

若天氣好 「櫻穀王」有機會開到月底 隙頂、迷糊步道花況佳

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大阿里山地區緋寒櫻、河津櫻進入盛開期，梅山鄉太和樟樹湖、番路鄉隙頂、竹崎鄉奮起湖、阿里山鄉樂野迷糊步道河津櫻花況佳，阿里山公路沿線緋寒櫻也綻放迎賓，本週末假日遊客可來嘉義縣賞櫻。

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「櫻花達人」黃源明表示，本週末花況，河津櫻以樟樹湖為優先，隙頂、迷糊步道次之，奮起湖河津櫻已過盛開期；由於樟樹湖道路空間不大，須注意路邊停車安全，假日時奮起湖會塞車，從石棹、奮起湖開車前往的旅客需留意。

太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻櫻王目前是嘉義縣賞櫻熱點，預估滿開花況可維持七至十天，若近期天氣良好，花況有機會持續到一月底；樟樹湖茶園還有緋寒櫻和其他河津櫻分布，賞花遊客可欣賞茶園櫻花和層層山巒輝映的景色，但不可隨意進入茶園拍攝。

隙頂意象與二延平步道口 接近滿開

黃源明指出，阿里山公路沿線的隙頂意象與二延平步道口周邊的河津櫻接近滿開，一般遊客大多只看到路邊的河津櫻，而整片的櫻花園則須前往隙頂意象觀景台，可透過俯瞰來欣賞河津櫻盛開之美，建議賞花以隙頂意象觀景台為優先，可將車輛停在隙頂意象或下方的停車場。

黃源明說，去年阿管處完成迷糊步道環狀步道，遊客可從阿里山鄉公所附近的步道口順著戶政事務所、清潔隊的賞櫻步道，接上台十八線阿里山公路旁步道，最後回到原有的步道入口處停車場；迷糊步道櫻花有緋寒櫻、河津櫻、福爾摩沙櫻、椿寒櫻和昭和櫻，目前戶政事務所旁河津櫻接近滿開，民眾可前來賞櫻，也可享受芬多精浴。

阿里山國家風景區隙頂意象觀景台的河津櫻花況。（黃源明提供）

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