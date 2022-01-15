台61線區間測速 春節前啟用

行車時間低於兩百八十八秒就到達超速門檻。（記者詹士弘攝）

2022/01/15 05:30

規劃為國道新竹到台南替代道 麥寮橋頭至台西崙豐路段 測速照相已完成驗證

〔記者詹士弘／雲林報導〕公路總局公布春節雲林疏運措施，其中朝天宮春節期間旅客上百萬人，民眾改道可避開進香車潮；另建議民眾多走台六十一線替代國道，目前增設六處濃霧警示器，區間測速照相已完成驗證，擬在春節前啟用；雲林縣府也表示，因應草嶺櫻花季，廿九日起執行交管。

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不收過路費 增設濃霧警示

公路總局第五區養護工程處交管中心主任吳萬龍表示，台六十一已規劃為國道新竹到台南的替代道路，又不收過路費，建議民眾返鄉時多利用，而公路總局為提升台六十一線安全性，已完成青蚶橋改建，增設濃霧警示，原先位於麥寮的區間測速照相已完成驗證，從麥寮橋頭至台西崙豐路段，長八公里，行車時間低於兩百八十八秒就到達超速門檻，希望在春節期間重新啟用，宣導期後才會正式取締。

前往朝天宮進香 建議改道

吳萬龍也表示，春節期間雲林縣在綠色隧道公園及朝天宮可能出現車多現象，其中朝天宮去年春節連假七天就擠進一○六萬人，建議台十九線北上過境車輛於七十四．八公里處改道媽祖大橋接文仁路、公園路及一四五線，以避開車潮。

另綠色隧道公園於連假下午車多，由於停車位不足，常會有塞車現象，特別在黃昏回家時，往七十八線交流道的車流量極大。

雲林監理站長吳孟峰也鼓勵民眾春節返鄉出遊可選擇公路客運，便利又省錢，方案包含八十六條國道客運路線，可享平日或原價八五折優惠，惟日統客運未加入優惠方案；四十四條台灣好行路線，使用電子票證則享半價。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，目前草嶺櫻花已經開花，去年春節期間草嶺櫻花季曾造成大塞車，今年雲林縣首度比照阿里山國家公園，要針對草嶺進行交通管制，也準備約七百個停車位，請民眾進入草嶺時接受交管人員的指揮，並多利用縣府提供的巴士進行風景區的交通接駁。

台六十一線雲林麥寮段「區間測速」已完成驗證，擬在春節前重新啟用。（記者詹士弘攝）

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