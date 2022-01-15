確診足跡 南寮漁港直銷中心停業3天
2022/01/15 05:30
〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市政府昨天下午收到桃園市政府通報，經疫調顯示，確診個案一七七七○曾在九日下午到新竹南寮漁港直銷中心及波光市集。市府立即啟動應變措施，昨天環保局完成兩處場所清潔消毒，並從昨天下午到十六日暫停營業三天。
新竹市衛生局表示，這名確診者居住在桃園市，是瓦城泰國餐廳的廚師，曾在九日下午三點多前往新竹南寮漁港旅遊並消費，經疫調發現，男子和妻子先到波光市集，稍後進入直銷中心一樓採買，已匡列攤商二十人進行PCR採檢。
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市府表示，這名廚師是桃園機場計程車司機案一七三六八的同住家人，所工作的餐廳已停業採檢、消毒，並匡列十一名店內接觸者送往集中檢疫所，另有十人自主健康管理。
市府提醒民眾，若在此時段前往波光市集或南寮漁港直銷中心，須注意身體健康若有狀況可就近採檢。
竹縣今、明加開8場大型接種場次
新竹縣今、明兩天（十五、十六日）加開八場大型接種場次，共提供五千二百劑施打第三劑莫德納，隨到隨打，不用預約。
十五日在新豐松柏活動中心、中醫大新竹附設醫院；十六日在新竹縣婦幼館、中醫大新竹附設醫院、竹北市中興里集會所、新仁醫院、大安醫院與竹東鎮衛生所。